La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine salió en defensa de Manuel Adorni y reclamó que cesen los cuestionamientos contra el exjefe de Gabinete, luego de que se conociera que continúa recibiendo custodia policial financiada por el Estado y que el Ministerio de Seguridad se negó a informar cuánto cuesta el servicio. "Es hora de que lo dejen en paz", escribió la legisladora en su cuenta de X, en un mensaje dirigido al periodista Claudio Savoia, de Clarín, que había cuestionado la decisión oficial de mantener bajo reserva los gastos de la protección.

El pronunciamiento de Lemoine se conoció después de que el medio publicara que el Ministerio de Seguridad rechazó un pedido de acceso a la información sobre el costo y la duración de la custodia de Adorni. La respuesta oficial argumentó que la divulgación de esos datos no satisfacía un interés público prevalente y podía comprometer la seguridad del exfuncionario y de los efectivos asignados.

La diputada respondió directamente al periodista , quien había cuestionado la negativa del Gobierno a brindar información sobre el gasto público destinado a proteger al ex portavoz de Casa Rosada. "Claudio, es hora de que lo dejen en paz, no te parece? Ya la justicia dijo que no se enriqueció con la función pública. Y USTEDES DURANTE MESES PUBLICARON FOTOS DE SU CASA Y EXPUSIERON A SU FAMILIA. NO SE ENCARGARON DE INFORMARLE A LA GENTE CORRECTAMENTE", escribió la diputada de LLA.

El mensaje se convirtió en una defensa política del exfuncionario en medio de la controversia por los beneficios estatales que conserva desde que dejó el cargo. Adorni renunció como jefe de Gabinete el 27 de junio, pero continúa con custodia policial y se moviliza en un vehículo oficial, según las investigaciones periodísticas. El mismo portal confirmó que la protección estaría a cargo de al menos tres agentes de la Policía Federal hasta fin de año.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, sostuvo que esos datos tienen carácter reservado y que su difusión podría afectar la seguridad de Adorni y del personal involucrado. La situación del ex funcionario ya había generado cuestionamientos de dirigentes opositores y pedidos de explicaciones al Gobierno. En julio, el entonces vocero presidencial Adrián Ravier había confirmado que el exjefe de Gabinete continuaría con custodia por "motivos de seguridad".

En el mismo tuit, la diputada sostuvo que la Justicia ya había determinado que no se enriqueció con la función pública. Ademas cuestionó que los medios hubieran publicado fotografías de la vivienda de Adorni y sostuvo que la información sobre el caso no habría sido equilibrada. Mientras tanto, el debate permanece abierto, con el Gobierno sosteniendo el carácter reservado de la información y sin que se haya difundido una cifra oficial sobre cuánto cuesta el servicio.