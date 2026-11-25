La diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt compartió, a traves de sus redes sociales, una recorrida por la muestra inmersiva dedicada a Mafalda, el emblemático personaje creado por Joaquín Salvador Lavado, Quino. La visita al Centro Cultural Recoleta se produjo en un contexto económico complejo para el Gobierno de Javier Milei, con una actividad que todavía no logra consolidar una recuperación sostenida y con crecientes cuestionamientos sobre el impacto de las políticas oficiales en el consumo y el poder adquisitivo.

La exposición, inaugurada el 1 de octubre, propone un recorrido sensorial e interactivo por el universo de Mafalda. Distribuida en 14 salas y 1.300 metros cuadrados, combina proyecciones de 360 grados, escenografías a escala real, animaciones, pantallas táctiles y realidad virtual. La experiencia permite ingresar en escenarios emblemáticos de la historieta, como el dormitorio de Mafalda, el almacén de Manolito y la casa de Susanita, además de recuperar las preocupaciones sociales y políticas que caracterizaron la obra de Quino.

La muestra recibió además un reconocimiento institucional: el 18 de noviembre, la Legislatura porteña la declaró de Interés Cultural mediante la Declaración 453/2026. Según varios medios, la exposición había superado los 55.000 visitantes durante sus primeros 45 días de funcionamiento. Un circuito cultural que la legisladora contempló en mostrar en su cuenta de Instagram, a diferencia de sus posteos anteriores referidos a la económia nacional.

En septiembre, la diputada había publicado un video en el que bailaba para celebrar el índice de inflación de agosto, que había sido del 1,7%, el registro mensual más bajo de los últimos 14 meses. La legisladora acompañó la grabación con un mensaje en el que reivindicó el rumbo económico del Gobierno y cuestionó a quienes, según su expresión, "extrañan la maquinita". "¿Te acordás cuando nos decían que en Argentina era imposible bajar la inflación? ¿Sabés cuánto dio la inflación de agosto? 1,7, la más baja en 14 meses", expresó en el video. También destacó que la ropa y el calzado habían bajado por segundo mes consecutivo y concluyó: "En Argentina, la libertad avanza y la inflación retrocede".

La publicación generó una fuerte repercusión. Mientras algunos usuarios respaldaron la celebración de la desaceleración de los precios, otros cuestionaron que el festejo no contemplara la situación del consumo, los salarios y el costo de vida. Uno de los intercambios más difundidos se produjo cuando un usuario le preguntó cuánto hacía que no revisaba un ticket de supermercado. Reichardt respondió: "¿Vas a discutir datos?".

El contraste entre aquella celebración y la actual recorrida por Mafalda vuelve a poner el foco en la estrategia comunicacional de la diputada. En meses pasados, Reichardt eligió un indicador económico favorable para el oficialismo y lo convirtió en el eje de una publicación de tono festivo. En noviembre, en cambio, la actividad cultural de la dirigente se desarrolla en un escenario para evitar comentar sobre la gestión libertaria en el ministerio de Luis Caputo, marcado por datos adversos para la economía,

El último informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado por el INDEC el 24 de noviembre, registró una caída interanual del 1,2% en septiembre. Si bien la actividad creció 1,1% respecto de agosto en términos desestacionalizados, el organismo informó que la economía acumulaba dos trimestres consecutivos de retroceso, un escenario compatible con la definición de recesión técnica.