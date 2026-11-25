De cara a las elecciones generales españolas del próximo 29 de noviembre, Argentina se consolida como el principal polo del voto exterior español en América Latina. De acuerdo con los datos del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) 2026 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el país reúne a 520.203 electores habilitados, lo que representa el 40,2% del total regional.

A nivel global, más de 2.700.000 ciudadanos españoles residentes en el exterior están en condiciones de sufragar. Cerca de 1.300.000 de ellos viven en América Latina —aproximadamente el 48% de toda la diáspora electoral—, y más de cuatro de cada diez votantes de la región se concentran en territorio argentino.

El peso de Argentina en el mapa electoral regional

El análisis desagregado del padrón latinoamericano evidencia una fuerte asimetría geográfica, con Argentina encabezando ampliamente el listado por encima de los demás países de la región:

País Electores Habilitados Porcentaje del Total Regional Argentina 520.203 40,2% México 191.062 14,8% Cuba 169.290 13,1% Brasil 135.013 10,4% Venezuela 130.363 10,1%

Asimismo, al cruzar estos indicadores con el padrón mundial, solo cuatro países latinoamericanos —Argentina, México, Brasil y Venezuela— suman 976.641 votantes, cifra que supera un tercio de todo el censo exterior español.

Cómo y dónde votar en Argentina hasta el jueves 26 de noviembre

El impacto efectivo del padrón en los resultados del 29 de noviembre depende de la participación concreta en las urnas. Quienes residen de forma permanente en el país pueden emitir su voto presencialmente hasta el jueves 26 de noviembre en los cinco consulados generales habilitados:

Buenos Aires: Consulado General, calle Guido 1760-1770 (cubre CABA y norte/centro de la provincia de Buenos Aires). Horario: de 10 a 19 horas.

Consulado General, calle Guido 1760-1770 (cubre CABA y norte/centro de la provincia de Buenos Aires). Horario: de 10 a 19 horas. Bahía Blanca: Consulado General, calle Luis María Drago 45, piso 4.º, Torre Bicentenario (cubre sur de Buenos Aires, La Pampa y toda la Patagonia). Horario: de 10 a 19 horas.

Consulado General, calle Luis María Drago 45, piso 4.º, Torre Bicentenario (cubre sur de Buenos Aires, La Pampa y toda la Patagonia). Horario: de 10 a 19 horas. Córdoba: Consulado General, Bulevar Chacabuco 875 (cubre Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Horario: de 10 a 19 horas.

Consulado General, Bulevar Chacabuco 875 (cubre Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Horario: de 10 a 19 horas. Rosario: Consulado General, calle Santa Fe 768 (cubre Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones). Horario: de 10 a 19 horas.

Consulado General, calle Santa Fe 768 (cubre Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones). Horario: de 10 a 19 horas. Mendoza: Consulado General, calle Arístides Villanueva 444 (cubre Mendoza, San Juan y San Luis). Horario: de 9 a 18 horas.

Documentación. Según lo dispuesto por la Junta Electoral Central, para depositar el voto en la urna los electores deben presentar alguno de los siguientes documentos españoles: DNI español (físico o digital mediante la aplicación oficial MiDNI), pasaporte español o permiso de conducir español.

Enlace para descargar infografía: España 2026.jpeg