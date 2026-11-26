La presentación del nuevo libro de Javier Milei, "La moral como política de Estado", llega en un momento particularmente incómodo para el Presidente: mientras busca convertir sus principios ideológicos en un legado de gobierno, su administración enfrenta cuestionamientos por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la polémica por la situación patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. La contradicción entre el título de la obra y los más recordados episodios controversiales que atraviesan al oficialismo se convirtió en uno de los principales ejes de discusión alrededor de su lanzamiento.

La obra, compuesta por tres tomos y publicada por Hojas del Sur, será presentada el lunes 30 de noviembre en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. Según adelantó el propio Jefe de Estado en una entrevista con Infobae, el libro busca explicar cómo los valores judeocristianos, la ética y la economía deben orientar las decisiones políticas. El mandatario plantea que la moral no debe quedar subordinada a la conveniencia del poder y que actuar de acuerdo con determinados principios puede conducir a la prosperidad. Una contradicción entre la declaración presidencial y los hechos ocurridos en la administración libertaria que son investigados por la Justicia y que, en redes sociales, Carlos Maslatón no dejo pasar. "Todo, en Argentina, es una joda. Del gobierno más corrupto, sí", sentenció.

Sobre el primer tomo, titulado "La construcción de una idea", reúne los fundamentos teóricos de su pensamiento y el recorrido que lo llevó a formular el concepto de la moral como política de Estado. El segundo aborda la aplicación práctica de esos principios a través de discursos presidenciales, mientras que el tercero recopila las medidas adoptadas durante los primeros 30 meses de gestión. La obra contará con prólogos del ministro de Economía, Luis Caputo; del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y del asesor presidencial Santiago Caputo.

Durante la entrevista, Milei sintetizó su planteo con una declaración que apunta directamente al núcleo de su propuesta: “Vengo a confrontar la posición de Maquiavelo”. El Presidente cuestiona la separación entre la moral y la política y sostiene que el respeto por valores como la vida, la libertad, la propiedad y la palabra empeñada debe ser una condición para gobernar. En su exposición, también vincula la tradición judeocristiana con el funcionamiento de la economía y la búsqueda de prosperidad.

La distancia entre ese planteo y los cuestionamientos que enfrenta el Gobierno quedó especialmente expuesta por el caso $LIBRA. El 14 de febrero de 2025, Milei difundió en sus redes sociales el proyecto de una criptomoneda que prometía financiar emprendimientos privados en la Argentina. El token impulsado por el estadounidense Hayden Davis y el trader Mauricio Novelli se desplomó después de alcanzar un fuerte aumento de valor y numerosos inversores denunciaron pérdidas. El episodio derivó en investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre el papel del Presidente y de su entorno en la promoción del activo digital.

El escándalo de ANDIS sumó otro frente de tensión. La Agencia Nacional de Discapacidad, que quedó bajo la órbita del Ministerio de Salud, fue escenario de denuncias por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos. La causa involucró a funcionarios como Diego Spagnuolo, ex director del organismo, y otras personas vinculadas a oscuras maniobras, mientras que las acusaciones por supuestos retornos de dinero alcanzaron a figuras del oficialismo como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, mencionadas en audios filtrados en los medios.

La salida de Manuel Adorni del Gobierno también quedó incorporada a esa discusión. El exjefe de Gabinete renunció en medio de cuestionamientos por su evolución patrimonial y por gastos que fueron objeto de investigación judicial. La polémica se profundizó después de que se conociera que continuaba recibiendo custodia oficial, pese a haber dejado el cargo. La situación volvió a poner en debate los privilegios de los exfuncionarios y el uso de recursos públicos, dos cuestiones que el discurso libertario había prometido revisar.

El lanzamiento del libro, por lo tanto, no se limita a una presentación editorial. Milei busca ordenar y sistematizar su pensamiento político, explicar las decisiones de su administración y proyectar una interpretación de su gestión. Pero la elección del título también expone una tensión que atraviesa al oficialismo: la distancia entre la moral como principio declarado y la exigencia de rendición de cuentas frente a las denuncias que involucran a funcionarios y allegados al poder.

La discusión no pasa solamente por la coherencia entre las ideas del Presidente y los casos que afectan a su Gobierno, sino también por el modo en que se investigan y resuelven esas controversias. Mientras Javier Milei presenta su obra como una defensa de la ética en la toma de decisiones, las causas judiciales y las explicaciones pendientes mantienen abierta la pregunta sobre cómo se traduce esa doctrina en el ejercicio concreto del poder.