"Me encanta hacer correr zurdos. Es parte de mi trabajo como diputada", tuiteó Lilia Lemoine en su cuenta de X. La diputada libertaria acompañó su publicación con un curioso video, registrado por ella misma, en la que increpa a dos jóvenes que dibujaban sobre un afiche pegado en vía publica con la imagen del Presidente Javier Milei, en la que se promocionaba su último libro "La moral como política de Estado". En la grabación, la parlamentaria avista a los muchachos y los encara al grito de "¡Che! ¡Corre zurdito! ¡Dale!", mientras los señalados se alejaban.

El posteo tuvo su repercusión en el universo digital. La cuenta Jamesneta de X cuestiono la actitud de la dirigente libertaria y sostuvo: "Hay una cosa que tenés que saber. Si la agitas, te la tenes que aguantar. Si le gritas corré, cagones, etc... Si se cruzan a cagarte bien a trompadas después no lloren las nenas libertarias eh".

La misma Lemoine compartió el tuit y le contestó: "Si dos tipos que estaban violando la ley cruzan la calle e intentan golpear a una diputada van a pasar varias cosas: 1) van a volver a correr con la nariz partida y los testículos en la garganta 2) van a ir en cana varios años Y vos, incitando a la violencia contra mí, demostrás lo mierda que son los que piensan como vos".

Desde hace días, el presidente Milei intensificó la promoción de su nuevo libro, una obra de tres tomos que estará disponible a partir de los primeros días de diciembre y cuya presentación oficial está prevista para el 30 de noviembre en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. La campaña publicitaria ya se despliega en distintos puntos de la capital, con afiches que muestran la imagen del mandatario y las portadas de los ejemplares.

En una reciente entrevista, el mandatario adelantó que el libro busca vincular los valores judeocristianos con la economía y la toma de decisiones políticas. La publicación estará a cargo de la editorial Hojas del Sur y contará con prólogos del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El primer tomo aborda la construcción teórica de la propuesta presidencial, el segundo reúne discursos sobre su aplicación práctica y el tercero funciona como una bitácora de las medidas adoptadas durante los primeros 30 meses de gestión. Milei sostuvo que la obra busca explicar cómo concibe las decisiones de gobierno y cómo las relaciona con su ideal libertario.

“Vengo a confrontar la posición de Maquiavelo”, sostuvo el Jefe de Estado en los reportajes. En esa línea, defendió la idea de que la justicia y la eficiencia económica no son objetivos contrapuestos y sostuvo que el respeto por los valores morales puede conducir a la prosperidad. La promoción del libro se convirtió así en una nueva oportunidad para que el Presidente exponga los fundamentos ideológicos de su gestión, en una obra que combina filosofía, economía y política.