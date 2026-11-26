El exjefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena política tras su visita a la provincia de San Luis, donde fue visto acompañado por una custodia oficial, un recurso que mantiene pese a haber dejado su cargo en el Gobierno nacional. La presencia de personal de seguridad y el silencio del exfuncionario sobre los motivos de su viaje alimentaron las preguntas sobre su situación actual y el uso de recursos del Estado.

Según la publicación de El Mosquito Puntano, Adorni llegó a San Luis el lunes 24 de noviembre y fue visto en el peaje de La Cumbre. Luego almorzó con su esposa en un reconocido bodegón de la zona. El medio señaló que quienes lo divisaron comentaron que llevaba barba, anteojos negros y gorra, y que se movilizaba en una Jeep Compass negra y un vehículo marca Toyota, en la que iba su custodia.

La visita generó interrogantes sobre el motivo de su presencia en la provincia y, especialmente, sobre la continuidad de la protección estatal que recibe. El uso de vehículos oficiales y la custodia asignada a un exfuncionario abrieron el debate sobre las condiciones en las que se mantiene ese dispositivo de seguridad y quién determina su alcance.

La escena se produjo en un contexto de creciente cuestionamiento por los recursos públicos destinados a la seguridad del exfuncionario. De acuerdo con una investigación publicada por Clarín y amplificada por otros medios nacionales, Adorni continúa con custodia de la Policía Federal Argentina y utiliza una camioneta oficial pese a su salida del Gobierno, concretada el 27 de junio de 2026. El dispositivo de protección, que también alcanza indirectamente a su entorno familiar, se mantendría al menos hasta fin de año.

La continuidad de ese beneficio volvió a quedar bajo discusión luego de que el Ministerio de Seguridad rechazara un pedido de acceso a la información pública para conocer cuánto cuesta el operativo y cuáles son sus condiciones. La respuesta oficial, fechada el 11 de noviembre, argumentó que la divulgación de esos datos podría comprometer la seguridad y la intimidad de el ex portavoz de Casa Rosada y de los efectivos involucrados. La cartera también sostuvo que no se acreditaba un interés público prevalente que justificara entregar la información solicitada.

El caso plantea un interrogante sobre los criterios que determinan la continuidad de la custodia de quienes dejan de ejercer funciones públicas. Mientras desde el Gobierno de Javier Milei se sostiene que la asignación de protección responde a evaluaciones de riesgo, la negativa a transparentar sus costos y condiciones mantiene abierto el debate sobre el uso de recursos estatales para resguardar a un exfuncionario.