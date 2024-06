La respuesta a Milei de Novaresio, Longobardi y Tenembaum

“Tiene razón, presidente, cuando me achaca errores. Soy humanamente pasible a cometerlos. Tiene razón cuando me tilda de progresista. Soy fruto del 'progreso social ascendente', de mi familia que creyó en el esfuerzo y el mérito. Tiene razón en reclamar libertad de expresión en España -y en todo el mundo, aquí también- cuando alguien pretende encarcelar a un ciudadano que se expresa, y en este caso hace política y supo ejercer el periodismo”, posteó Luis Novaresio en su cuenta de la red social X.

Compartiendo un tuit de Javier Milei, el periodista rosarino concluyó: “Creo tener razón en defender, siempre el ser respetuoso y no descalificar burlonamente al que piensa distinto. De paso, saludos a Lanata que sigue internado recuperándose”. De esta manera, el conductor de La Nación + respondió el posteó que el mandatario libertario subió a su cuenta de X, mencionando a Novaresio y a otros periodistas, al dar a conocer el escándalo entre el gobierno del primer ministro español Pedro Sánchez con el cronista español Vito Quiles.

“Mi solidaridad con el periodista español @vitoquiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift. Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos”, destacó el presidente argentino y concluyó: “Al final son todos cómplices del socialismo autoritario”.

Según un video difundido en sus redes sociales, el reportero Vito Quiles anunció que inicio acciones judiciales al ministro de Transporte ibérico, Oscar Puentes, por amenazarlo “gravemente” e insultarlo. El periodista señaló que el funcionario había utilizado un automóvil del gobierno español para trasladarse al recital de Taylor Swift llevado a cabo en el estadio Santiago Bernabéu. No es la primera vez que el ministro se encuentra en medio de un escándalo, con aristas que llegan hasta la Argentina. Hace semanas, el mismo funcionario menciono públicamente que el presidente Milei era un "drogadicto"; iniciando un ida y vuelta de fuertes declaraciones, coincidiendo con la visita a Madrid del libertario, entre el mandatario argentino y el gobierno socialista.

Pero los señalamientos de Milei contra Longobardi, Lanata, Novaresio y Tenembaum agitaron las redes sociales. Este ultimo periodista, en su programa streaming, entrevistó a Vito Quiles. “Milei, reiteradas veces cuando un publica algo que no le gusta, le dice zurdo, le dice ensobrado, le dice corrupto. Habla muy habitualmente de la mafia periodística”, aclaró el conductor y preguntó: “Ayer, por ejemplo, lo hizo conmigo y con otros tres periodistas de cierta trayectoria. ¿A vos también te molesta eso o, solamente, cuando la agresión es de un dirigente socialista hacia un periodista de derecha?”.

“Criticare todos los ataques al periodismo porque creo que, además, no están legitimados. Los periodistas tenemos la labor de fiscalizar al poder y, evidentemente, rechazo los ataques. La diferencia entre Milei con la izquierda, y el gobierno de España con todos los autoritarismos, es que Milei responde a las preguntas y, aunque no le guste, las contesta”, explicó Quiles y añadió: “Lo que hacen aquí es llamarnos ‘saco de mierda’, nos insultan, nos censuran, se van de las salas de prensa, nos humillan y nos faltan el respeto. Creo que Milei no ha tenido esa mala educación y es más elegante que la izquierda”.

Ante el cuestionamiento de Tenembaum, sobre las expresiones de Milei con el periodismo argentino, el español sostuvo: “Zurdo creo que no es ningún insulto”. Pero, a partir de esta respuesta, el conductor de Radio con Vos disparó: “Me doy cuenta que cuando lo hace alguien de los tuyos no te molesta tanto. Eso es lo que preguntaba”. En ese preciso momento, la entrevista pasa a la arena de la discusión. Quiles argumentando que el líder libertario responde a preguntas y no amenaza, comparando con Oscar Puentes; mientras que el argentino descalificó al joven como “ignorante” .

Por ultimo, Marcelo Longobardi abrió su programa matutino, en Radio Rivadavia, con un fuerte descargo al polémico posteo que realizó ayer Javier Milei en sus redes sociales.“Sus comentarios fueron tan inapropiados y tan equivocados, en el tren de criticar a la prensa cometió un error de comunicación. Ya sea por un malentendido o un acto de mala fe. Esta compulsión por tuitear te lleva a poner algo que nada que ver”, sostuvo Longobardi y finalizó: “Es interesante mirarlo porque esto nos habla tanto de la compulsión del presidente y de su confusión mental, como de su relación con la libertad. Siendo que él se presenta al mundo como el máximo líder de la libertad en el mundo entero".