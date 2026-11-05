La tapa de NOTICIAS: Galperin, el éxito de la paranoia

No se puede abordar la figura de Marcos Galperin sin hablar de paranoia. En el ámbito de la salud mental, el trastorno paranoide de la personalidad se define como aquel por el cual una persona sostiene un patrón prolongado de desconfianza y recelo hacia los demás. En los negocios ligados a la tecnología, el concepto se asocia a la amenaza permanente de la competencia, un rasgo que moldea la mirada que tienen sobre el mundo los magnates surgidos de ese universo.

Galperin comprobó con Mercado Libre primero y Mercado Pago después que, para sobrevivir en la era de Internet, la paranoia debía convertirse en regla en la personalidad de los fundadores y de los primeros empleados. En los primeros años de vida de la empresa latió la amenaza de un cierre intempestivo por decisión de un inversor y se vivió la tensión por la posibilidad de que un proyecto similar estuviera creciendo en paralelo. La sola idea de que pudiera surgir una nueva startup (como se llama entre los emprendedores a las empresas que empiezan) o una nueva tecnología que cambiara hábitos y patrones mantenía a todos en vilo. En un abrir y cerrar de ojos pueden alterarse las reglas del mercado, y los que creían tener la vaca atada, acabar desplazados. El mantra es estar atentos, porque se puede perder todo de un momento a otro. Los éxitos, que podrían parecer imperecederos, están todo el tiempo bajo amenaza. Y sus creadores, condenados a no vivir tranquilos. En alerta las 24 horas del día.

Un libro escrito por el cofundador de Intel, Andrew Grove, publicado en 1996, era la biblia de los emprendedores en pleno surgimiento de Internet. Su título: “Solo los paranoides sobreviven”. El texto partía del caso de la compañía que había creado, que se había hecho fuerte en el mercado de las memorias para computadoras y que, ante la irrupción de la competencia japonesa en ese rubro, tuvo que mutar a la fabricación de microprocesadores. Una decisión dolorosa, pero que le permitió sobrevivir. “En cuestiones de negocios, creo en el valor de la paranoia”, escribe

Grove en el prefacio. Su tesis es que “el éxito en los negocios contiene la semilla de su propia destrucción (…). Mientras más éxito tiene usted, más gente hay que quiere una tajada de su negocio, y después otra y otra, hasta que no queda nada”. En su visión, un manager debe cuidarse “constantemente” de los ataques de los otros y debe, agrega, “inculcar esta actitud vigilante en las personas que trabajan bajo su dirección”.

Galperin estuvo convencido desde el primer momento de que siempre podría surgir una competencia letal para Mercado Libre, pero sobre todo lo obsesionaba la idea de que podría llegar desde un lugar inesperado. “Todo es tan dinámico que siempre nos preocupamos más en pensar en nosotros que en un competidor específico. Porque cuando te enfocás mucho en un rival, resulta que te termina matando otro que ni habías visto”, razona. Microsoft estaba tan enfocado en Apple que no vio a Google. BlackBerry miraba tanto a Nokia que nunca vio venir al iPhone. “Eso no puede pasarnos”, sentencia.

“Sin dudas, Marcos se comporta muchas veces como un paranoico”, señala un integrante de su familia, ya entrado 2026. Si había optado por “la paranoia como método” durante todo el desarrollo de Mercado Libre, el devenir de su vida confirmaría que la sensación de estar todo el tiempo bajo ataque iba a llegar mucho más allá del mundo de los negocios.

La teoría de los magnates

Galperin terminó de recibirse de magnate tecnológico a escala global cuando participó por primera vez, en 2019, de la conferencia de Sun Valley, en Idaho, Estados Unidos. Ese año fue uno de los pocos invitados de empresas latinoamericanas. De sus participaciones allí se registran algunas de las pocas fotos de Galperin caminando con su esposa, Karina, entre los arbolados jardines del resort donde se desarrolla el llamado “campamento” de los megamillonarios que organiza todos los años el banco de inversión Allen & Company. Se trata de retiros ultrarreservados de los que prácticamente no trasciende nada. Los hombres más ricos del mundo hacen introspección y participan de presentaciones y debates. En esos encuentros, Galperin fue consolidando un giro en su percepción de los acontecimientos mundiales, en línea con un cambio que se estaba produciendo entre los magnates tecnológicos nacidos de la era de Internet. Peter Thiel, el cofundador de PayPal, había generado un sacudón en 2016 cuando decidió apoyar la candidatura presidencial de un empresario excéntrico llamado Donald Trump, a contramano del resto de los moguls, término que designa lisa y llanamente a los magnates y que deriva de los emperadores mogoles de la India, de origen mongol.

Cuando Galperin participó de la edición 2022 de Sun Valley, figuró en la lista de expositores el comentarista conservador británico Douglas Murray, nacido en Londres y formado en dos de las instituciones educativas más elitistas del planeta: el colegio Eton y el Magdalen College de la Universidad de Oxford. Marcos quedó retratado el 8 de julio de 2022 por la agencia Shutterstock caminando por los jardines con un ejemplar bajo el brazo del bestseller de Murray recién publicado: “The War on the West”, un texto crucial en la difusión de las ideas conspirativas y antiprogresistas que fueron ganando lugar en la discusión pública global y, especialmente, en la cabeza de los referentes corporativos de alto patrimonio que empezaron a hacer oír sus voces en esa línea. En el libro, Murray postula: “Para deslegitimar a Occidente, parece necesario primero que nada demonizar a la gente que todavía es mayoría racial en Occidente. Es necesario demonizar a los blancos”. La tesis de Murray es que existe algo así como un racismo al revés, en el que se castiga a los blancos por ser mayoría y se inventa “un set de conceptos” para sostenerlo académica y políticamente. Los hombres blancos dueños de grandes fortunas, mayoría en el mundo que controla las big tech, encontraban de golpe un marco teórico en el que abrevar, en el que dejaban de ser culpables para pasar a ser víctimas. Y debían defenderse.

En ese momento de su vida, Galperin atravesaba una profunda transformación intelectual, que se aceleró a medida que en la Argentina se exacerbaba la discusión sobre cuánto Estado y cuánto mercado hacen falta para resolver los problemas del país, con inflación acelerada y sin control sobre el tipo de cambio tras la pandemia. “La gente está cansada del cambio de reglas”, dijo en una entrevista con el Financial Times en abril de 2022. “Se fueron muchos empresarios, y eso para mí es lo más triste de lo que está pasando en Argentina”. El diario británico lo presentaba como, en el fondo, se sentía Marcos desde 2019: un perseguido por la política de su país.

Furia tuitera

El 19 de noviembre de 2023, cuando Javier Milei se impuso en el balotaje presidencial, Galperin escribió en su cuenta de X la palabra “Libres”, con una imagen de cadenas rompiéndose y palomas volando.

De acuerdo con un relevamiento manual de todas las publicaciones y los reposteos de la cuenta @marcos_galperin, con más de 500 mil seguidores, la consultora especializada en conversación digital Ad hoc registró un cambio radical en la participación del empresario, que coincide con las dos visiones que expresó sobre el uso de la red. Entre 2008 y 2022, Marcos hizo un promedio de 2,5 publicaciones o retuits por mes; entre 2023 y 2025, esa cifra saltó a 23,7.

La parábola muestra que hasta 2014 el uso era de baja intensidad, con publicaciones sobre la empresa. A partir de 2015 levanta el perfil y, aunque aún mantiene una participación medida, manifiesta apoyo político a Mauricio Macri y responde algunas críticas. Entre 2020 y 2022 se mezcla lo personal con lo político, a partir de su salida del país para radicarse en Uruguay y de las discusiones en torno a la pandemia. Pero desde 2023, dos acontecimientos lo transforman en un militante sin límites en las redes: el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre y el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales.

Si se recorta el período que va desde el último tramo de la campaña electoral, en noviembre de 2023, hasta entrado mayo de 2025, hay 83 publicaciones y 630 retuits, lo que equivale a un 155% más de posteos que en los 183 meses previos, con una novedad: solo el 47% de sus intervenciones tiene que ver con la empresa, la tecnología o el emprendedurismo. El resto se reparte entre un 32% dedicado a expresar su apoyo a Milei y a agredir a periodistas, al peronismo o a la izquierda, y un 21% a respaldar al Estado de Israel y a defender a Occidente.

A partir del ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025, y hasta febrero de 2026, la tendencia se profundizó. El 54% de sus intervenciones en X pasó a estar vinculado a mensajes de apoyo a Israel y “en defensa de Occidente”, en la batalla que había planteado aquel texto de Murray. Además, Galperin abraza cada vez más abiertamente una crítica a la cultura musulmana y, específicamente, a la inmigración de ese origen en Europa. Por ejemplo, destaca un posteo titulado: “Muhammad encabeza las listas de nombres de bebés varones en el Reino Unido por segundo año consecutivo”.

Para 2024, la fortuna de Galperin ya superaba los US$6.300 millones, según Forbes, de la mano de una compañía con números muy potentes de crecimiento en el comercio electrónico y el negocio financiero. Pero Marcos seguía atrapado en la necesidad de ser reconocido, especialmente en su país natal. Siempre se sentía bajo ataque.

En el verano de 2024, mientras disfrutaba como siempre de su descanso en su paradisíaca casona de José Ignacio, no pudo dejar pasar un posteo de @eudtoxic, una usuaria dedicada al reclutamiento de personal en tecnología, que había expresado su indignación porque a una conocida suya no le pagaban las horas extras en Mercado Libre ni le habían dado una caja navideña. Galperin sintió la necesidad de defenderse en este tono: “Es fácil mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacela sustentable, contratá 55.000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas. Yo voy a ser el primero en aplaudirte”.

Tal para cual

El 4 de septiembre de 2024 se selló en público la alianza ideológica y personal de Galperin con Milei, en un acto en la megasede de Saavedra. La empresa había cumplido 25 años en agosto y, con el aniversario, anunció una inversión de US$75 millones en una nueva nave del centro de almacenamiento y distribución de La Matanza. La plana mayor de la compañía y un grupo importante de empleados se sentaron en las imponentes escaleras del edificio, ahí mismo donde había hablado Macri en la inauguración, en 2019, y donde Galperin le había dicho que encontraba cierto paralelismo entre el desarrollo de la plataforma de comercio electrónico y el modelo que intentaba aplicar Cambiemos.

Esta vez, el mensaje era de una coincidencia más profunda. Ideológica. Cultural. Milei desgranó la idea de que el empresario exitoso es “un benefactor social” y le dijo, mirándolo a los ojos: “Marcos, vos y tu equipo son grandes benefactores sociales, así que gracias”. Galperin aplaudía sentado en primera fila junto a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia. El discurso, de diez minutos, incluyó guiños y chistes festejados con risas de sintonía total. El cierre, con el tradicional “¡Viva la libertad, carajo!”, recibió la respuesta del auditorio: “¡Viva!”.

A continuación, Marcos leyó un mensaje de seis minutos. Al comenzar (bromeó con el “hola a todos”, como cuando saluda Milei), aseguró que ve “inmejorables condiciones para volver a invertir” en la Argentina y, al final, subrayó: “Queremos transmitirle nuestro fuerte apoyo a su afán de convertir a la Argentina en el país más libre del mundo; por algo hace 25 años decidimos llamarnos Mercado Libre”.

La comunión entre Milei y Galperin incluye un capítulo más, tal vez el más íntimo. Ambos se sienten parte del universo de líderes y referentes que fueron cancelados por sus posiciones políticas públicas, en especial en las redes sociales. Cancelados por el wokismo. Además, ahora ven en sus respectivos éxitos, llegar a la presidencia y consolidar la mayor empresa de ecommerce de la región, una especie de revancha, la demostración de que tenían razón. Todo en un momento en el que pareciera que pueden moldear el mundo a su criterio.

Milei, que además ha hablado de las golpizas que le daba su padre y de cómo eso le forjó el carácter, terminó de conquistar el corazón del anfitrión cuando dijo: “Marcos Galperin, Mercado Libre y todo su equipo son el ejemplo de innovación y la fuerza de los argentinos aun en condiciones adversas”. Es exactamente la forma en la que Galperin se había figurado su tarea al frente de la compañía desde un inicio, y como pensó siempre cada uno de sus logros: “a pesar” del contexto, del país, de los políticos y del Estado, y solo “gracias” a su esfuerzo y dedicación. “Vamos a ver a quién le pegaron más, si a vos o a mí; a mí me pegaron más, pero eso genera resiliencia y éxito”, redondeó Milei. La transmisión oficial mostró a Galperin asintiendo con la cabeza.

La de Galperin es la historia del descendiente de inmigrantes que llegaron sin nada y del tuitero radicalizado que se alarma por el ingreso de musulmanes a Europa; del emprendedor que inspira a miles de jóvenes y del magnate que se va del país y transmite un mensaje que muchas veces da miedo. El creador de una compañía que dice que “lo mejor está llegando” y el hombre que se comporta como si, en realidad, lo peor estuviera por venir.

por Jairo Straccia