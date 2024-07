Lázaro Báez, un preso de lujo

Una vez que baje la espuma de su llegada al Sur, Lázaro Báez podrá decir que finalmente recuperará algo de paz en su vida. Su vuelta a El Calafate a cumplir con la prisión domiciliaria fue uno de los temas más conversados en la Patagonia en la última semana.

Un pasacalles que colocaron en Río Gallegos ayudó a poner la cuestión en agenda. “Bienvenido señor Lázaro Báez, Trabajo y lealtad”, decía. En la foto se ve a las dos personas que lo instalaron, en la esquina de la Ruta 3 y Avenida Asturias, justo frente al monumento a la Fauna Patagónica. En el paredón del fondo, donde ahora están pintadas las Islas Malvinas, hasta hace un tiempo había una proclama que pedía “Libertad a Carlos Zannini y a todos los presos políticos”.

Báez no llegó a ver el pasacalles personalmente, porque finalmente no pasó por Río Gallegos, sino que fue junto a su pareja, Claudia Insaurralde, a El Calafate. Pero en la capital provincial se festejó la vuelta del hombre que se convirtió en uno de los símbolos de la corrupción K.

El Calafate.

Una cuenta en redes sociales asociada a Lázaro Báez posteó la foto que se viralizó. Pero las hipótesis acerca de quién instaló el cartel de bienvenida son varias en Río Gallegos. La principal es que fueron empleados de Báez o gente a quien el amigo de Néstor Kirchner les había dado trabajo durante muchos años. Pero dirigentes locales no descartan una movida orquestada cerca del mandatario provincial, Claudio Vidal: “Ningún laburante hace semejante sobreactuación. Ahora, a quien más le sirvió todo esto es al gobernador, porque no anda bien la gestión y, al menos por unos días, lo ayudó a que se desviara un poco el foco de atención”, elucubra un dirigente santacruceño.

Báez llegó al Sur tras un extenso viaje por tierra. El convoy de tres vehículos en los que viajó sufrió un primer traspié: una camioneta marca RAM en la que se trasladó su custodia fue secuestrada al ingresar a Santa Cruz, ya que contaba con pedido de captura desde marzo de este año, solicitado por un juzgado local.

La diputada por la UCR Roxana Reyes fue la primera que protestó por la vuelta de Báez. “Necesitamos ficha limpia”, escribió en sus redes, adelantándose a la posibilidad de que el ex dueño de Austral Construcciones quiera ser candidato el próximo año.

Las comodidades de Báez en el Sur.

Báez cumple una condena a 10 años de prisión por la causa de la Ruta del dinero K, también tiene penas de 6 años por la causa Vialidad, en un juicio que pronto tendría novedades para él y también para Cristina Kirchner, y 3 años por apropiación indebida de aportes.

Después de la cárcel y de deambular por casas del Conurbano bonaerense, desde mediados de julio empezó a recuperar cierta normalidad. Apenas una tobillera le recuerda sus condenas, pero no hay a su alrededor un despliegue policial para custodiarlo.

Finalmente, Báez hará uso de una casa que construyó pero que, en el fragor de sus años de empresario relacionado al poder, no llegó a usar: en el 2016, cuando el fiscal Guillermo Marijuan la allanó, encontró que las toallas, prolijamente guardadas en placares, aún conservaban las etiquetas. Ahora le llegó el momento. La mansión ubicada en Avenida Néstor Kirchner 2871 tiene todas las comodidades para una estadía placentera: vista directa al Lago Argentino, cinco habitaciones, ascensor y spa con jacuzzi.

Báez va a recuperar el contacto fluido con sus cuatro hijos. También con su ex mujer, Norma Calismonte, con quien nunca logró consensuar la división de bienes. Es que, más allá de los embargos judiciales y las expresiones de insolvencia, a Lázaro todavía le alcanza para tener una vida de lujos, aunque la tobillera le limite sus movimientos.

Otros K repatriados.

El regreso de Lázaro Báez a la Patagonia es todo un símbolo. A casi una década de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, muchos ex funcionarios ya están viviendo de nuevo en la Patagonia: algunos con sus condenas por corrupción cumplidas o en proceso, otros con causas cajoneadas. El otrora todopoderoso secretario de Obras, José López, da clases particulares de matemática y física a alumnos de secundaria en Río Gallegos. En el 2021 abandonó la cárcel de Ezeiza tras pasar cinco años preso. Otros ex funcionarios que regresaron al Sur son Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Roberto López, ex presidente de Lotería; y Enrique Meyer, quien manejara la cartera de Turismo. El empresario Cristóbal López nunca dejó la Patagonia: siempre se movió entre ese lugar y la Capital, tal como Cristina, que hace política en Buenos Aires, pero también busca refugio y tranquilidad en El Calafate.