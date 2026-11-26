El 11 de agosto, en pleno retiro de Javier Milei para trabajar en su nuevo libro, Andrés Mego entró a la Quinta de Olivos. En la planilla oficial figura como “Mego Armando”. Es el fundador de Hojas del Sur, el sello que publicará La moral como política de Estado, la trilogía que el Presidente presentará el lunes 30 de noviembre en el Palacio Libertad. Los dos primeros tomos ya están en preventa.

Mucho antes de tener acceso a Olivos, Mego dejó la escuela a los 11 años y empezó a repartir diarios. En el quiosco donde trabajaba vendían libros. De ahí pasó a Cúspide, donde se ocupaba de ordenar los ejemplares que llegaban a la librería. Se dedicó luego a representar a autores de superación personal. En ese rubro trabajó con Bernardo Stamateas, a quien ayudó a llegar a lectores por fuera de su congregación. Después fundó Hojas del Sur con su esposa. Los primeros títulos del sello se concentraron en la espiritualidad y la autoayuda.

Uno de los libros que lo acercaron al centro de la política fue Milei: La revolución que no vieron venir, la biografía de 2024 que escribieron Nicolás Márquez y Marcelo Duclos. El catálogo también sumó a Agustín Laje y al economista Alberto Benegas Lynch. A esa lista se agregó una colección de la Fundación Faro, que incluye libros del senador bonaerense Diego Valenzuela y del vocero presidencial Adrián Ravier. Con Milei como autor, Mego ya había dirigido la edición de La construcción del milagro, para el que, según contó en 2025, cerró acuerdos de publicación en Israel, Japón, Brasil, Alemania y Estados Unidos.

El editor se metió en la producción de actos. Fue uno de los organizadores de La Derecha Fest y estuvo detrás de la presentación de La construcción del milagro en el Movistar Arena, en octubre de 2025. Aquella noche, a pocas semanas de las elecciones legislativas, el lanzamiento terminó convertido en un recital con el Presidente al frente de su banda.

En julio, Mego salió a respaldar la derogación de la ley de precio uniforme del libro, que impulsa el Gobierno. Tenía un caso propio para defender su postura. Según contó a La Nación, en la última Feria del Libro quisieron multarlo por ofrecer Las crónicas de Narnia por debajo del precio de tapa. El episodio llegó a las redes del ministro Federico Sturzenegger, que lo citó como argumento para eliminar la norma. Ahora, Sturzenegger firma uno de los prólogos de la trilogía. Los otros dos llevan las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del asesor presidencial Santiago Caputo.