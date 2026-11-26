El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó la reducción de precios de distintos productos en un entrevista con C5N en la vía publica. En ese contexto, mencionó los fideos y los lavarropas para sostener que la apertura de las importaciones y la competencia están generando una baja en los valores de los bienes. En el móvil, el funcionario sostuvo la política económica de Javier Milei y presentó una serie de bajas de precios que, según afirmó, reflejan el impacto de la apertura comercial y la reducción de impuestos.

El ministro enumeró productos de consumo cotidiano y electrodomésticos para argumentar que los argentinos pueden acceder a bienes que antes resultaban más caros. Entre los ejemplos mencionó los fideos, con una reducción del 50%, y los lavarropas, en el marco de su defensa de la competencia con productos importados. El funcionario también sostuvo que el encarecimiento de las tarifas debe analizarse junto con la evolución de los precios de los bienes.

De acuerdo al argumento del economista, aunque algunos servicios aumentaron, otros productos bajaron de valor y eso representa una recomposición de precios relativos. Así, aunque un ciudadano pague el triple o quíntuple en luz y gas, las veces que elige comer fideos tiene un módico descuento. No cierra. Sin embargo, las cifras que Caputo difundió requieren una aclaración: corresponden a comparaciones de precios que el ministro presentó tomando como referencia diciembre de 2023, en el último mes de Sergio Massa en la cartera económica dentro de la administración de Alberto Fernández.

El planteo del ministro se produce, además, en un contexto de dificultades para el consumo. Según el INDEC, las ventas de los comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar cayeron 5,2% interanual durante el tercer trimestre de 2026, a precios corrientes. El dato no contradice por sí solo una eventual baja de precios, pero muestra que el abaratamiento de determinados productos no se traduce automáticamente en una recuperación de las ventas.

Por otro lado, el dato más cercano que se puede corroborar sobre estos productos de hogar corresponde a un informe de la consultora PxQ, difundido por Noticias Argentinas el 21 de febrero de 2026. En ese informe, los lavarropas registraron una caída de hasta el 32,8% entre fines de 2023 y 2025, mientras que las importaciones de esos electrodomésticos aumentaron un 625%. Mientras el precio de los alimentos como carne se han incrementado de manera paulatina a lo largo de los meses.

De todas maneras, desde la retórica, Caputo defiende su modelo. En un diciembre candente, el ministro mantiene la espada afilada para la batalla verbal.