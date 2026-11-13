De ayer, de hoy, de siempre

En otras épocas, cuando no había publicidades de desodorante sobre la fachada de La Biela; a su lado estaban la Munich, con sus extinguidas supremas a la Kiev; Pigalle y su pista de patinaje sobre ruedas; el icónico Gato Dumas; y en la esquina, Lola, el último bastión de una Recoleta que ya fue. Las propuestas masivas, comerciales y caza-turistas tomaron su lugar,

hasta que este año surgió una pequeña luz de esperanza, con las aperturas de Ortiz y Ámbar.

Casi como una declaración de principios, Ortiz funciona donde solía encontrarse la Munich. Es un lugar para todo el día, un espacio amplio y acogedor que se abre hacia la vereda -no hay como la sombra del emblemático gomero-, que busca recuperar el espíritu de los viejos clubes porteños a los que siempre daban ganas de volver.

La cocina está a cargo del chef Bruno Bonanno, cuyo recorrido profesional incluye su paso por Don Julio y El Preferido de Palermo, participando de su apertura. La carta tiene clásicos porteños aggiornados, elaborados con buen producto y buena técnica. El revuelto Gramajo, la tortilla de papa, la milanesa (de bife de chorizo), y el flan mixto conviven con platos

estacionales como las croquetas de hongos, el carpaccio de remolacha, los langostinos a las brasas. La inspiración francesa se hace presente en platos como el tartar de cuadril, la rillette de truchón y ojo de bife con salsa demi-glace. Además tienen muy buenas pastas rellenas con ricas salsas: tortellini de queso azul, cabutia y almendras y agnolotti del plin rellenos de ricota, por dar dos ejemplos.

Para todo el día tiene buen café, panadería y pastelería caseras -lunette, profiteroles, financiers, tarta de curd de limón- además de tostados, croque monsieur, croque madame y huevos revueltos, entre otros. Para el mediodía, la carta suma sándwiches y ensaladas y, para el momento del día que elija, cócteles clásicos y de autor. También tienen una surtida

cava de vinos, con etiquetas tradicionales y de bodegas boutique.

Aperturas como la de Ortiz nos conectan con la memoria y con una historia porteña que siempre se sigue escribiendo.

Cocina ****

Servicio ****

Ambientación ****