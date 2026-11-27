Hay aniversarios que invitan a celebrar. Y hay otros que, además, obligan a mirar hacia atrás para entender el camino recorrido y, sobre todo, el sentido de lo que hacemos.

NOTICIAS cumple 50 años. Medio siglo de periodismo en un país que cambió una y otra vez, que atravesó una dictadura y recuperó la democracia, que vivió crisis, transformaciones, rupturas y nuevos comienzos. Medio siglo en el que la Argentina modificó sus ideas, sus costumbres, sus protagonistas y sus maneras de relacionarse con el poder.

Desde nuestras páginas fuimos testigos de esas transformaciones y la portada de NOTICIAS que ofrecemos esta semana da cuenta de ese recorrido. Las historias que marcaron una época, los movimientos de la política, la economía pero también la sociedad. Los cambios culturales, las nuevas formas de vivir y pensar, las contradicciones de un país que nunca deja de sorprendernos.

Esta edición aniversario es una invitación a recorrer esos cincuenta años. Un viaje por las tapas, los personajes, las investigaciones y los acontecimientos que construyeron nuestra memoria colectiva. También te contamos la intimidad del encuentro que reunió en la Legislatura porteña a dirigentes políticos, artistas, científicos y personalidades de distintos ámbitos para compartir este cumpleaños.

En esa misma celebración distinguimos a hombres y mujeres cuya trayectoria representa un aporte significativo a la libertad de expresión y a la vida democrática. Porque si algo aprendimos en estos cincuenta años es que el periodismo no es solamente un oficio: es una responsabilidad pública, una forma de ejercer la libertad y una herramienta indispensable para una sociedad que necesita saber, preguntar y comprender.