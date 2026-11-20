El empresario José Luis Manzano está metido en cada minuto de la vida de los argentinos. Lo ejemplifica un tuit viral que bromea con el concepto de la “Full Manzano Experience”. Por la mañana, el ciudadano equis se despierta, prende la luz (Edenor) y enciende el gas para cebarse unos mates (Metrogas). Al salir de casa carga nafta (Shell) y luego lee las noticias económicas (El Cronista). Al mediodía almuerza una hambuguesa (Burger King) y antes de regresar al hogar hace las compras (supermercados Dia). Y por la noche, antes de dormirse, mira “MasterChef” (Telefe).

Todas las empresas mencionadas son los brazos de un conglomerado que, en plena era libertaria, sigue expandiéndose a toda velocidad. Se podría agregar que en la “Full Manzano Experience” también se puede hacer zapping con América TV, estudiar en la Universidad de Congreso o irse a comer una entraña en Roldán, el restaurante de Palermo. La diversificación de negocios de Manzano no solo incluye industrias tan diversas como las telecomunicaciones, la minería, los hidrocarburos, medios, gastronomía o energía. También incluye países como Perú, Ecuador, Colombia o España. “Cómo construir un imperio” se titula la tapa de NOTICIAS de esta semana, una nota de Rodis Recalt en la que desgrana el poder de Manzano y el oportunismo político de apostar un poco por todos.

También en la tapa de esta semana Milei-Bullrich, una paz inestable, entre las PASO y las candidaturas para el 2027. Y dos notas costumbristas: el furor coreano que todo lo abarca, desde cocina, música, a películas y series. Y la moda “bait” de mentir en redes.