La obsesión de una admiradora que convierte a su escritor favorito en prisionero es el punto de partida de "Misery", la novela que Stephen King publicó en 1987 y que conserva intacta su capacidad para inquietar. Convertida en un clásico del cine por las actuaciones de Kathy Bates y James Caan, encontró también en el teatro una forma eficaz de desplegar su

tensión psicológica.

Paul Sheldon es un escritor exitoso que alcanzó la popularidad con una saga de novelas románticas protagonizada por Misery Chastain. Cansado de su personaje, decide matarlo, pero un accidente automovilístico en medio de una tormenta de nieve altera sus planes. Gravemente herido, despierta en la casa de Annie Wilkes, una enfermera y su admiradora número uno, quien no piensa dejarlo partir. Cuando descubre que ha eliminado a su heroína favorita de su última novela, lo obliga a escribir una nueva trama para devolverla a la vida.

King construye un relato claustrofóbico que excede los mecanismos del thriller de cautiverio. Detrás del enfrentamiento entre víctima y captora aparece una reflexión sobre la relación entre los artistas y su público, las exigencias del éxito y la libertad de creación. Aquí la admiración, cuando se transforma en posesión, deja de ser reconocimiento para convertirse en violencia. También pueden leerse referencias autobiográficas vinculadas con las adicciones que el propio autor reveló haber atravesado.

La adaptación escénica traslada ese universo a un espacio reducido, donde los diálogos y el enfrentamiento entre los protagonistas concentran la acción.

Manuel González Gil, quien ya había dirigido una versión en 1999, propone una puesta ajustada, que evita los golpes de efecto innecesarios y hace crecer el suspenso a partir de la convivencia forzada. La habitación se convierte en una prisión y cada conversación, en una disputa por el control.

El principal sostén de la función es el trabajo de sus intérpretes. Julia Calvo compone una Annie Wilkes magnética e imprevisible. Su personaje alterna ternura, humor involuntario y estallidos de violencia con una naturalidad que vuelve todavía más inquietante su apariencia cotidiana. Frente a ella, Juan Gil Navarro construye un Paul Sheldon convincente en su vulnerabilidad. Transmite el dolor físico, el miedo y la inteligencia de un hombre que, aun inmovilizado y dependiente, intenta encontrar una salida.

King encuentra en la obsesión humana una fuente de inquietud que el paso del tiempo no ha conseguido atenuar. La versión teatral recupera esa potencia y confirma la vigencia de una historia en la que el peligro puede esconderse detrás de la devoción más ferviente.

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