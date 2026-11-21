Quedan tres fines de semana largos en 2026 y el primero arranca mañana. El Día de la Soberanía Nacional se trasladó al lunes 23, así que el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre son libres. En diciembre llegan los otros dos: del sábado 5 al martes 8, gracias al día no laborable turístico del lunes 7 (optativo para el sector privado) y al feriado de la Inmaculada Concepción, y el de Navidad, del viernes 25 al domingo 27. Es el momento ideal para viajar: días más largos, clima templado y destinos que todavía no recibieron la marea del verano. La Costa Atlántica se prepara para la temporada, la Patagonia ofrece jornadas eternas entre glaciares y bosques, las sierras de Córdoba invitan a los ríos y el norte seduce con historia y sabores. Diez escapadas, de norte a sur.

1. Mar del Plata: una escapada entre el mar, la gastronomía y el bienestar

Hotel Spa República, Mar del Plata

Mar del Plata tiene vida más allá de enero. Antes de la temporada, la ciudad se disfruta a otro ritmo: playas amplias, la rambla para caminar frente al mar, el puerto con sus lobos marinos y una gastronomía que no descansa en ningún mes del año. A cuatro o cinco horas de Buenos Aires, sirve tanto para este fin de semana como para los cuatro días de diciembre. En el centro, Hotel Spa República suma el descanso a la escapada urbana. Su sello es un spa que ocupa cinco pisos, dedicado por completo a la relajación. Completan la propuesta habitaciones amplias, restaurante y opciones para parejas y familias.

Instagram: @hotelsparepublica

2. Mar de las Pampas: el encanto de combinar bosque y mar

Village de las Pampas Apart Hotel Boutique, Mar de las Pampas

Mar de las Pampas es la prueba de que bosque y mar pueden convivir. A pocos kilómetros de Villa Gesell, el pueblo combina playas anchas, calles de arena y pinares ideales para caminar o pedalear. En noviembre y diciembre conserva su calma, con casas de té y paseos tranquilos, lejos del bullicio que llega con el verano. A pocos metros de la playa, Village de las Pampas Apart Hotel Boutique une naturaleza, confort y bienestar. Sus distintas categorías de alojamiento sirven para parejas y familias, y la piscina cubierta climatizada garantiza un momento de relax si el clima no acompaña.

Instagram: @villagedelaspampas

3. Chascomús: naturaleza y descanso frente a la laguna

Howard Johnson Chascomús, Provincia de Buenos Aires

Para quienes prefieren no gastar el feriado en la ruta, Chascomús está a solo 120 kilómetros de la Ciudad por la Ruta 2. Su laguna marca el pulso del lugar: caminatas por la costanera, bicicleta, deportes náuticos y atardeceres que justifican el viaje. El casco histórico y los restaurantes del centro redondean el plan. Howard Johnson Chascomús acompaña con una estadía pensada para descansar y divertirse. Tiene piscina cubierta climatizada, piscinas al aire libre, restaurante, espacios recreativos y actividades para chicos, lo que lo convierte en una alternativa ideal para viajar en familia.

Web: hjchascomus.com.ar

4. San Antonio de Areco: tradición, campo y bienestar

Un Alto en la Huella, San Antonio de Areco

San Antonio de Areco es sinónimo de tradición. A unos 110 kilómetros de la Capital, el pueblo conserva calles históricas, pulperías, museos y talleres de plateros que mantienen vivo el oficio, rodeados de paisajes de campo. Una escapada corta que se siente lejos de la ciudad, perfecta para este fin de semana o para el XL de diciembre. En ese entorno, Un Alto en la Huella ofrece una experiencia de descanso y bienestar solo para adultos. Rodeado de naturaleza, propone desconectarse de la rutina entre espacios de relax, piscina climatizada y tratamientos de spa, sin chicos ni apuro.

Instagram: @unaltoenlahuella

5. Buenos Aires: una escapada urbana entre cultura, gastronomía y espectáculos

Ker Hoteles, Ciudad de Buenos Aires

Quedarse también es una opción. Durante los feriados, cuando muchos porteños se van, Buenos Aires se vuelve más amable para recorrer: museos, teatros, ferias, bares, librerías y restaurantes, con barrios que tienen identidad propia. Y para quienes llegan del interior, la agenda cultural de fin de año es una excusa irresistible para viajar. Ker Hoteles tiene cuatro establecimientos en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza, lo que permite elegir la ciudad desde distintos barrios. La idea es simple: combinar salidas culturales y gastronómicas o, directamente, regalarse unos días de descanso.

Instagram: @kerhoteles

6. El Calafate: una experiencia de hotelería boutique en el corazón de la Patagonia

Montano Boutique Suites, El Calafate

Pocas postales igualan al glaciar Perito Moreno. Junto a las aguas turquesas del Lago Argentino y los paisajes del Parque Nacional Los Glaciares, El Calafate es uno de esos viajes que se recuerdan siempre. En noviembre y diciembre los días se estiran hasta la noche y dejan tiempo para navegar, recorrer las pasarelas y explorar la región antes del pico de visitantes. Con los cuatro días de diciembre, el vuelo vale la pena. Montano Boutique Suites invita a vivir el destino desde la identidad patagónica: materiales nobles, texturas, piezas de artesanos locales y un clima íntimo.

Instagram: @montanopatagonia

7. Ushuaia: el Fin del Mundo se transforma con la llegada de la primavera

Hotel del Glaciar, Ushuaia

Con la primavera, Ushuaia deja atrás la nieve y cambia de piel. Los bosques recuperan el color, los senderos se habilitan y los días se alargan, ideales para navegar el Canal Beagle, recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego y subir al Glaciar Martial. Dentro de la Reserva Natural del Martial, Hotel del Glaciar combina el espíritu de un lodge de montaña con bosques de lenga y vistas al Canal Beagle. Sus emblemas son el restaurante Temaukel, el bar Kayén y una colección de arte propia. Ofrece Despertar Fueguino, beneficios por reserva anticipada y Family Summer Plan, sujetos a disponibilidad y condiciones.

Web: hoteldelglaciar.com

8. Córdoba: ríos, Altas Cumbres y escapadas de bienestar

Calma Nono, Valle de Traslasierra

El Valle de Traslasierra vive su mejor momento cuando llega el calor. El camino de las Altas Cumbres, las sierras y los ríos de montaña hacen de esta zona de Córdoba un refugio natural para cortar con todo. En Las Calles, cerca de Nono, Calma Nono está pensado para parejas. Sobre cuatro hectáreas de naturaleza, sus ocho suites privilegian la intimidad, con hidromasaje doble panorámico y terrazas o galerías. Los desayunos se sirven en las suites y la propuesta se completa con masajes y piscina panorámica. Las mascotas son bienvenidas y hay Gift Cards, una buena idea para regalar en las fiestas.

Instagram: @calmanono

9. Puerto Iguazú: la fuerza de las Cataratas y una experiencia para toda la familia

Iguazú Grand, Puerto Iguazú

Ver las Cataratas del Iguazú es una experiencia que no tiene comparación. En medio de la selva misionera, el Parque Nacional Iguazú propone senderos, miradores, navegaciones y la Garganta del Diablo, el gran espectáculo del lugar. El fin de semana XL de diciembre es la oportunidad para conocerlas sin correr. A minutos de las Cataratas, Iguazú Grand reúne alojamiento, gastronomía, bienestar y entretenimiento. Piscinas, espacios recreativos, propuestas gastronómicas y spa permiten alternar las excursiones con momentos de descanso, y las familias encuentran actividades para todas las edades.

Instagram: @iguazugrand

10. Salta: historia, cultura y sabores del norte argentino

Hotel Colonial Salta, Salta capital

Salta la Linda hace honor a su nombre. La arquitectura colonial, las plazas, las iglesias, los museos y las peñas folklóricas invitan a recorrerla sin reloj, y la mesa completa el viaje con empanadas salteñas, vinos de altura y cocina regional. Además, es la puerta de entrada a los Valles Calchaquíes y a Cafayate. Frente a la Plaza 9 de Julio, Hotel Colonial Salta funciona en una casona histórica del siglo XIX, a pasos de los principales atractivos de la ciudad. Su propuesta une el encanto de la arquitectura tradicional con la comodidad de alojarse en pleno centro histórico salteño.

Instagram: @saltahotelcolonial

por M.S.