¿Cuáles son los imperdibles de arteBA?

Por Victoria Verlichak

La feria de galerías de Buenos Aires, arteBA, junto a la Semana del Arte promovida por Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los motores de una sucesión de expresiones artísticas diseminadas en el espacio público y en el interior de

diversas instituciones de la ciudad.

Desde Palermo al Obelisco, de La Boca a Parque Lezama, y más, la escena visual es enriquecida incluso con la contribución de acciones de la Secretaría de Cultura de la Nación. Repite su popular espacio para niños en arteBA; reabre el Museo Nacional de Bellas Artes -tras refacciones en planta baja- con salas que suman Arte Prehispánico, con homenaje al artista Carlos Alonso, en Pabellón de muestras temporarias. En feliz coincidencia, el Museo Histórico Nacional también inaugura las salas que despliegan la cesión de la colección de arte precolombino que perteneció a Nicolás García Uriburu.

Tal es la efervescencia suscitada por esta semana dedicada al arte que, en el marco de arteBA, el nuevo auspiciante principal Santander Río presentó su Fundación; con actividades multidisciplinarias en Distrito de las Artes. Por su parte, Eduardo F. Constantini, presidente de Malba, eligió este momento para presentar a la nueva Directora Artística del museo, la caraqueña Gabriela Rangel, curadora de amplia trayectoria internacional. En tren de anuncios, arteBA informó que Amalia Amoedo será la próxima y primera presidenta mujer de la Fundación y Ariel Sigal, el vicepresidente.

Edición actual. La 28º edición de arteBA, en La Rural, presenta más de 400 artistas -conceptuales, modernos y contemporáneos, abstractos, concretos y cinéticos, novísimos- de más de 80 galerías de 30 ciudades. El gusto por el arte nace de la observación, del sentimiento y conocimiento. Por eso, la feria habilita visitas guiadas de escolares, grupos de estudio privados o visitas públicas, como los seis recorridos diarios con especialistas dirigidas por la crítica Laura Batkis; a las 16 horas Batkis recorre la feria con invitados como Marta Minujín (también en Faría + Herlitzka) o Miguel Harte (sábado). Asimismo, arteBA Fundación introduce un programa de charlas, con 42 oradores, en colaboración con Art Basel Cities: Buenos Aires, algunas suceden en un auditorio instalado en la pista central de La Rural y otras en Parque Semana del Arte; el intercambio con el público es más que bienvenido.

El cambio más notorio de esta edición es la apertura de la sección joven, en el espacio del Pabellón de Equinos. Allí se mudó Utopia, Utopia Bombay Sapphire, la nueva plataforma de exhibición de 60 artistas jóvenes y 17 galerías emergentes, cuyas obras están desplegadas en las paredes, sin separación alguna para contribuir al diálogo entre las mismas; el diseño es similar al de las dos ediciones de arteBA Focus en Arena Studios. Así, las pinturas de Gaspar Acebo, en Acéfala, bien conversa con las piezas de Alfredo Dufour de galería Constitución. Los stands de publicaciones, museos y la

imprescindible Isla de ediciones-Fundación Proa, con selección y coordinación de Agustín Diez Fischer (Fundación Espigas), formarán parte de esta geografía “motiva” de encuentros, con la colaboración de Ternium y del diseñador Federico Churba.

(Leer también: Marta Minujín: “Después de estar presa 24 horas nunca más probé drogas”)

También con nuevo diseño espacial, la sección principal está en el pabellón Azul de siempre, con galerías establecidas como Ruth Benzacar y obras de Guillermo Kuitca, Eduardo Basualdo, Luciana Lamothe; Jorge Mara La Ruche con selección de fotografías,

entre otras, de Sara Facio; Walden con José Luis Landet, Juan Carlos Romero; Rubbers con Luis Felipe Noé; Barro con Alejandra Seeber, Gabriel Chille; Cosmocosa con Luis Frangella, Eduardo Costa; Del Infinito con Enio Iommi, Julio Le Parc; Sur y los maestros

rioplatenses, y tanto más.

Las 55 galerías de la sección principal lucen en distintos formatos de exhibición, con galerías seleccionadas por jurados. Por ejemplo, Cabinet GNV Group posibilita que las galerías destinen un sector de su espacio para destacar a un artista, como Emilio Pettoruti en Del Infinito o Fernanda Laguna en galería Nora Fisch. Stage IRSA subsidia y reúne a galerías con menos de cinco años de funcionamiento y artista jóvenes, como Pasto (Ariel Cusnir, Gimena Macri), Hache (Diego Figueroa, Dani Umpi), El mirador (Martín Touzón, Cecilia Catalín) en stands de aproximadamente 40 m2. Nueva propuesta, Cardinal Site impulsa encuentros con artistas latinoamericanos y de otras partes del mundo, como por caso, David Lamelas y Manon de Boer (presentados por Faria + Herlitzka).

Latinoamérica, nuevamente, con galerías de la región, como Luisa Strina de San Pablo o Proyectos Ultravioleta de Guatemala, presentados en Solo Show Zurich.

Además, fiel al propósito de la Fundación sin fines de lucro que organiza la feria, arteBA da nuevamente la bienvenida a la continuación de logrados programas de exhibición y compras, como el de adquisiciones para museos nacionales: Matching Funds arteBA -Fundación Banco Ciudad.

Este año, los museos Museo Castagnino + Macro de Rosario,

Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro de Tucumán y el Museo Nacional de Bellas Artes reciben un aporte del Banco Ciudad para que incorporen nuevas piezas a su acervo; en el stand, del Ciudad, llama la atención la colorida instalación con geometrías

de Jimena Fuertes: “Todo lo que no se ve, existe”. El programa Impulsarte de La Rural de estímulo a jóvenes creadores lleva 10 años ininterrumpidos. Además, de las compras 2019, en su espacio de arteBA -armado en alianza con Diseñadores de Interior Argentinos Asociados (DArA) y alumnos de Universidad Argentina de la Empresa (UADE)- este año exhibe parte de su colección y presenta catálogo con las 50 obras adquiridas entre 2009 y

2018.

Esta convergencia comercial ofrece un mayor acceso a bienes culturales ya que están todos reunidos bajo un mismo techo. Aunque brindados por las galerías durante todo el año, a veces éstos no pueden ser vistos por todos ya que muchas de las piezas están en las

provincias u en otros países; no solo no todos pueden viajar, las más veces pocos se animan a entrar a las galerías de la ciudad para preguntar. Pasen y vean, no existe obligación de comprar pero quizá encuentren la posibilidad de disfrutar.

Fechas: del 11 al 14 de abril.

Entreda general: $250.

Jubilados y estudiantes: $125 (presentando acreditación)

Pase de 4 días: $ 500.

Semana del Arte. Despliega actividades que se multiplican en 43 muestras en las 22 instituciones participantes en la ciudad, como Fundación Klemm, entre otras; imperdible la muestra de Max Gómez Canle en el Moderno y Lucio Dorr en PROA21.

Tiene su epicentro en Parque Semana del Arte con pabellón arquitectónico -centro de información, lugar de encuentro y sede de una programación diaria de arte y pensamiento, charlas Art Basel Cities, taller de dibujo para adolescentes, y más- y obras de arte público de Margarita Paksa, Marie Orensanz, Mariana Telleria, Luna Paiva y Carlos Huffmann. A

pasos de arteBA, en el Parque (Plaza Seeber, Av. Libertador y Av. Sarmiento) hay también música en vivo, food trucks, proyecciones de películas del BAFICI (Festival del cine independiente). En ese marco, se desarrolla la feria de arte MAPA (en CC Art Media en Chacarita) y Buenos Aires Art Experience en el Hipódromo de Palermo con performances (como la de Aníbal Garfunkel) y otras propuestas innovadoras.

(Leer también: Qué hay para ver en el BAFICI 2019: imperdibles y estrenos)

Faena festival. La versión porteña de las acciones artísticas imaginadas por Alan Faena y la curadora Zoe Lukov, estrenadas en Miami el pasado diciembre, también acontecen en el marco de Semana del Arte, en colaboración con Cultura de la Ciudad y arteBA, con auspicio del Banco Ciudad. Las actividades multidisciplinarias están dispersas por toda la ciudad, como “Sillas monoblock y tótem” de Paiva en Parque Semana del Arte. La pieza de Alfredo Jaar, “A logo for America” en pantalla led frente al obelisco, es una crítica a la centralidad que presumen los norteamericanos cuando utilizan para sí la palabra America; aquí resuena con menos contundencia que en los Estados Unidos.

(Leer también: El mundo de Alan Faena puertas adentro)

Entre las piezas performáticas, presenta “La danza de la esponja”. Es una videoinstalación y performance de Cecilia Bengolea que explora danzas urbanas, creada para el espacio habilitado en la pista central de la Rural. Además, performances de Isabel Lewis, Fernando Rubio, ciclo de cine y video arte en Faena Art (Puerto Madero).