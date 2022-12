Cejas decoloradas: de Madonna a Oriana Sabatini

En la vida y en la moda, todo vuelve. Las cejas decoloradas, blancas y casi inexistentes son otra prueba más de eso. En auge a fines de los '90 y principios de los 2000, en el último tiempo celebrities de todo el mundo las han traído de regreso a escena. Y así, lo que comenzó como un gesto llamativo en las pasarelas, al tiempo pasó a la escena urbana. Pero no todos pueden salirse con la suya al usar esta tendencia. A continuación, consejos de expertos para llevarlas con estilo.

LAS PIONERAS. En esta segunda vuelta, las cejas decoloradas se vieron primero en campañas como la de Versace o Alexander Wang. Y para ellas, modelos como Gigi y Bella Hadid y Lila Moss (en el caso de Versace) y Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford (en el caso de Wang), fueron las encargadas de asumir la tendencia y mostrar al mundo sus rostros casi sin cejas.

El siguiente paso de impacto vino de la mano de Kendall Jenner, quien sorprendió a todos con sus cejas invisibles en la Met Gala 2022. Las acompañó con un vestido de red y transparencias en negro de Prada, así como con un maquillaje intenso, en busca de contraste. “Cuando se usa esta tendencia, lo ideal es darle protagonismo a los ojos, maquillándose bien las pestañas y el contorno. También puede enfocarse en la boca. Si no, al estar a cara lavada y sin cejas, la sensación puede ser la de estar un poco demacradas”, apunta la maquilladora Mabby Autino, que agrega que es vital trabajar bien la piel para que luzca radiante, resaltando el rostro con técnicas como el contouring.

Desde entonces, la web se ha poblado de tutoriales en YouTube y TikTok sobre cómo lograr este look, tanto en relación al decolorado como sobre el maquillaje que acompañe. Para Mabby, uno de los puntos más fuertes a tener en cuenta es que les queda bien a las personas con ojos destacados: que sean grandes, rasgados y definidos. Con esas características es posible ofrecer la pose transgresora que este look parece buscar. Aquellas con párpados caídos y ojos más chicos podrían no verse tan beneficiados.

Otras figuras que se han sumado a esta movida han sido Madonna (que ya había llevado este estilo en 1992), Lady Gaga, Maisie Williams, Julia Fox y Lizzo. Entre las argentinas que lo han adoptado resaltan Nathy Peluso y Oriana Sabatini.

CUIDADOS NECESARIOS. Como todas las tendencias de belleza, esta también tiene sus pro y contras en relación al cuidado del cuerpo. Según Autino, el mantenimiento de la decoloración debe hacerse cada 10 o 15 días, ya que el pelo crece continuamente. Este constante tratamiento puede dañar la zona y hacer que se debilite y deje de crecer con tanta fuerza.

La piel de los párpados es la más fina y sensible de nuestro cuerpo, y por ende la más reactiva y blanco de eccemas, descamación, erupciones cutáneas, enrojecimiento o picor. Por eso, la médica especialista en piel, Belén Hirigoity, recomienda evaluar bien los componentes de los productos para evitar alergias, e incluso hacer una prueba cutánea 48 o 24 horas antes, aplicándolo en un área limpia detrás de la oreja o en la muñeca. “El procedimiento será más seguro si se realiza en centros que ofrezcan productos profesionales y estén familiarizados con los componentes para cada piel, tiempos de exposición y técnicas de aplicación para evitar efectos adversos”, sugiere la profesional.

Además, el cuidado posterior también es clave: aunque muchas veces no es visible, luego del procedimiento, tras haber perdido su capa más superficial, la piel se verá expuesta a cierto grado de inflamación. “Es muy necesaria la utilización de productos hidratantes y reparadores, así como evitar la exposición directa al sol y utilizar factor de protección solar 50 para evitar la hiperpigmentación de la piel circundante a la ceja”, puntualiza Hirigoity.

Quizás en un primer momento lo mejor sea recurrir al maquillaje para saber si nos sienta. ¿Cómo? Aplicando una base bien clara, corrector de ojeras y sombra dorada. “El efecto es igual”, promete Autino.