Nominaciones al Emmy: La mejor guía para elegir series para ver

Con la importancia que día a día adquieren las series y mucho más, desde que la cuarentena las consagró como principal entretenimiento de todos; los premios Emmy -dedicados en su origen a la industria televisiva norteamericana- empiezan a volverse más interesantes que los Oscar.

La ceremonia de entrega de este año será el 20 septiembre y ayer se anunciaron los nominados en cada categoría, una lista que se constituye en la mejor guía para bucear en la desbordante oferta de los principales servicios de streaming.

Hace unos años, muchas de las series ganadoras no estaban en el menú de opciones de la Argentina. Pero hoy, que podemos elegir y sumar más plataformas, comprobamos que ya hemos visto gran parte de las producciones destacadas.

El servicio más popular en la Argentina, Netflix, se llevó 160 nominaciones y el siguiente, HBO, que también tiene muchos suscriptores en el país, se quedó con 107.

Con las eternas injusticias del caso, todas las ficciones nominadas, son excelentes y han contado con la aprobación del público.

Muchas no necesitan presentación, van por sus segundas, terceras y cuartas temporadas y son impecables. “Better Call Saul” (Netflix), “The Crown” (Netflix), “El cuento de la criada” (aquí la vemos en Flow), “Killing Eve” (también en Flow), “Stranger Things” (Netflix), “Succession” (por HBO, una de las favoritas de 2019) y “Ozark” (Netflix) integran la lista de “Series dramáticas”. Entre las comedias, hay algunas muy familiares como “Curb Your Enthusiasm” (un clásico de HBO), “Muertos para mí” (Netflix), “The Good Place” (Netflix), “Insecure” (HBO), “El método Kominsky” (Netflix), “La maravillosa señora Maisel” (Amazon Prime Video) y “Lo que hacemos en las sombras” (la serie de vampiros de FX).

Dos nominadas no han podido verse en la Argentina: “The Mandalorian”, basada en el universo de Star Wars de la plataforma Disney+ y “Schitt’s Creek”, de Pop TV.

Entre las miniseries, están “Little Fires Everywhere” (Amazon Prime Video), “Mrs America” (aquí no está disponible todavía), “Inconcebible” (una de las más vistas en 2019, en la Argentina), “Poco ortodoxa” (por Netflix, fue sensación durante la cuarentena) y “Watchmen” (por HBO, una de las que tiene más nominaciones, con fuerte contenido antiracista e inspirada en el comic).

Hay expertos que criticaron, por ejemplo, que “Homeland” (una de las grandes series de todos los tiempos) no apareciera en las listas en su última temporada. O que “Strangers things” estuviera incluida en la categoría drama. Pero una cosa aseguran estas nominaciones: una variedad enorme de géneros, con grandes realizadores e intérpretes y un desarrollo de calidad a través de las temporadas.

Cualquiera de ellas es una excelente opción para lo que resta de la cuarentena.