Jorge Asís: Los secretos que revela su biografía no autorizada

Es uno de los personajes imprescindibles de la política, el periodismo y la literatura nacionales. Seductor, provocador y refinado lector de la realidad argentina, su primera y permanente profesión fue la narrativa, con la que se hizo famoso a fines de los 70', cuando publicó la novela “Flores robadas en los jardines de Quilmes”. Fue periodista del diario Clarín y secretario de Cultura en el gobierno de Carlos Saúl Menem. Algunos de sus mejores recuerdos están guardados en las calles de París, donde vivió con su familia cuando le tocó ser embajador del país ante la UNESCO. Para algunos es un genio, para otros un traidor, Jorge Cayetano Zaín Asís es también un hombre misterioso, que pocos alcanzan a descifrar por completo.

Justamente, a develar sus misterios se dedica “Turco” la extensa biografía no autorizada que escribieron los periodistas Pablo Perantuono y Fernando Soriano. Seiscientas veintidós páginas vertiginosas que revelan los secretos mejor guardados de una de las personalidades más atractivas de la política y los medios argentinos. “La investigación nos llevó 3 años y uno entero escribir el libro”, explica Perantuono. “Esos casi cuatro años de trabajo incluyen muchísimo archivo periodístico, literario y diplomático y más de 100 entrevistas a unas 90 y pico de personas”, describe Soriano. “Siempre nos pareció un personaje fascinante, aun con sus claroscuros. A través de él se pueden contar los últimos 50 años de la historia social, cultural y política argentina. Su pasado es tan oscilante como el del país. Best-seller en dictadura con una novela dedicada a Haroldo Conti, desaparecido. Pasó del PC al menemismo. Saltó de Villa Domínico a Champs Élysées. De vendedor ambulante a embajador”, resumen los periodistas, que comparten con el “Turco” el dato histórico de haberse formado en la redacción del diario Clarín. Perantuono hoy es el editor jefe de la revista digital “La Agenda” y Soriano, trabaja en Infobae y C5N.

NOTICIAS: ¿Podrían definir a Asís como si se lo explicaran a alguien que no es argentino?

Pablo Perantuono: Luego de escudriñarlo durante más de tres años, podríamos decir que es, tal como se define él mismo, un profesional de la palabra con mucho ingenio y mucha astucia, con una gran ambición personal y un enorme carisma para alcanzar espacios y aprovecharlos. Alguien que ha sabido vampirizar cada lugar al que supo acceder, que utilizó la literatura como motor de su movilidad social, y que aún llegando desde un lugar periférico, gracias a los contactos y el prestigio que generaba ese mundo que conoció, consiguió penetrar la constelación del círculo rojo vernáculo, quedarse allí, apropiarse, camuflarse, ser uno más, pertenecer.

Fernando Soriano: Es, además, uno de los últimos porteños. Un hombre del café, del boca en boca, del chamuyo y la galantería (no sin cierto machismo). Es también uno de los primeros personajes “mediáticos” y de los primeros influencers. Es alguien que sabe leer los tiempos que vive. Un escritor que eligió las letras para ser famoso y a la vez un narrador al que no le importó traicionar a sus amigos en el afán de “hacer literatura”.

NOTICIAS: ¿Cuánto colaboró Asís con su biografía? ¿Quedó conforme con el resultado?

Perantuono: Apenas nos concedió dos encuentros y en cada uno de ellos se mostró algo renuente, incluso cansado de sí mismo. No sabemos qué opina del libro, aunque por las redes sociales ya desmintió alguna información que nosotros dimos.

Soriano: Colaboró en el hecho de que no nos cerró las puertas de algunas de las personas de sus círculos más íntimos. Entrevistamos a tres de sus cuatro hijos, a la madre de ellos, a la actual pareja. A varios de sus mejores amigos. Él dice que no leyó “Turco” pero sus amigos no le creen.

NOTICIAS: Podríamos hablar varios Asís, el escritor, el periodista, el político. ¿Cuál es el más influyente?

Perantuono: El último, esa especie de analista-consultor que ha sabido acumular cierta sabiduría en cuanto a su capacidad para desentrañar el poder -y sobre todo el peronismo- y para tratar de explicar esa madeja enrevesada y a veces esquizofrénica que es la actualidad de la política nacional.

NOTICIAS: Como escritor ha sido amado y odiado. ¿Le duele que la crítica haya sido tan dura con él?

Perantuono: Conforme la literatura dejó de tener una centralidad absoluta en su vida, le fue quitando importancia, en parte porque dejó de tomarse muy en serio y en parte también por su propio temperamento, que es el de alguien que sabe que el error, el enojo o la envidia son parte de la condición humana.

NOTICIAS: ¿Qué cambia en Asís cuando se va a la política? Parecería haber tenido un lugar siempre periférico respecto del poder.

Perantuono: Cuando abraza la política deja la literatura -al menos, no publica y escribe menos- y descubre un universo -el de la diplomacia- que lo fascina, un territorio que le permite una vez más poner en práctica su deporte favorito: el de ser un infiltrado, el de zambullirse en las aguas de un mundo desconocido para primero flotar, luego nadar y por último hasta destacarse y conseguir cosas para la causa menemista. Siempre fue una figura indócil y transgresora para la política y eso en cualquier administración puede ser una cualidad ambigua, incluso poco confiable.

Soriano: Lo que el gobierno menemista realmente necesitaba de él era que lo defendiera en los medios, que participara de la conversación pública y entregara sus dotes de profesional de la palabra a la causa. Más tarde tuvo algunas intentonas electorales pero siempre naufragó en las precandidaturas o en la marginalidad.

NOTICIAS: ¿Qué sabe ver en la política que vuelve tan atractivas sus intervenciones?

Perantuono: El es un arqueólogo del poder, un tipo con un conocimiento omnímodo, casi trascendental, de manera que a esta altura es alguien que sabe leer la coyuntura, a lo que le suma una obsesión cotidiana por estar informado, lo que lo convierte en un sujeto al día, alguien que es capaz de recoger información en los sótanos del poder y también en sus cumbres. Es una industria de sí mismo.

Soriano: Es un periodista bastante dedicado al cafecito con las fuentes. Y tiene muchas, variadas y de los círculos más encumbrados. Es un “peronólogo”. Y también un tipo al que no le importa el pifie. Sabe que en los medios todo pasa rápido y a nadie le importa nada demasiado. Así que muchas veces arriesga, hace futurología y la hace bien, lo cual es ciertamente atractivo.

NOTICIAS: ¿Cuáles fueron los datos de su historia que más los asombraron?

Perantuono: Muchos. Que fue vendedor callejero diez años. Que generó una amistad profunda con Haroldo Conti, a quien le dedica “Flores Robadas...”, en un gesto de audacia notable, en plena dictadura. Que ayudó a amigos también en ese años, los ayudó económicamente y ofreciéndoles refugio. Que fue y es un narcisista consumado -y eso tal vez se reflejó en su donjuanismo y en su “jetonismo” hasta hace un tiempo- pero que es un sujeto que no busca revanchas con los que lo maltrataron ni tiene demasiadas querellas con la vida.

Soriano: La relación con su padre, un padre abandónico que lo deja a los 16 años casi a cargo de su casa, donde vivía con su mamá, su abuela y su hermana. Lo mal que la pasó después del “castigo” que le propinó Clarín tras la publicación de “Diario de la Argentina”: según su ex esposa durante los años que nadie le daba trabajo se vestía como si tuviera un empleo y salía de su casa las ocho horas correspondientes. La forma en que consiguió la embajada en París. Y en el ámbito de la chismografía: su relación de amantes con una por entonces jovencita Marine Le Pen. En París aprovechaba su parecido con Omar Sharif para no hacer fila en los mejores restaurantes.