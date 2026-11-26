La final de la Copa Sudamericana 2026, disputada en Barranquilla, Colombia, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro tuvo su momento viral. La publicación original de la cuenta oficial de Boca, difundida el 19 de noviembre, llevaba la frase "El escenario ya palpita la final, a lo Boca" y mostraba imágenes del estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la previa del encuentro. Luego de ese posteo, se viralizaron nuevas secuencias del partido con la frase "a lo Boca".

El periodista Marcelo Merkato en X puso su grano de arena al compartir uno de los momentos más épicos del partido entre el club rioplatense y su par brasilero. "Los jugadores dejando la vida en cada pelota y la gente alentando. Es la conexión ganadora. Ellos juegan como hinchas y nosotros nos sentimos representados. Esto es jugar a lo Boca, el jugador mas técnico se tira a barrer para recuperar la pelota", destacó un usuario que compartió la grabación posteada por el reportero.

Para todos los aficionados del club de La Boca, el término folclórico de "jugar a lo Boca" representa mucho más que ganar un partido: es una forma de entender el fútbol que combina carácter, entrega, personalidad y compromiso con la camiseta. La expresión, profundamente arraigada en la identidad del club, implica afrontar las dificultades sin rendirse, competir hasta el último minuto y responder a la exigencia de una hinchada que espera que sus jugadores dejen todo en la cancha.

En la previa de una final internacional, el concepto adquiere un significado especial: los jugadores no solo representan a un equipo, sino también a una historia de hazañas, remontadas y conquistas que forma parte del imaginario xeneize. Sin embargo, esa identidad no se limita a la garra o al esfuerzo físico. Como recordó el exfutbolista xeneize Mauricio "Chicho" Serna, "jugar a lo Boca no es pegar patadas": también supone jugar bien, tener personalidad y saber manejar la presión de los partidos decisivos.

En definitiva, como las imágenes y la viralización indica "jugar a lo Boca" significa asumir la responsabilidad de competir con el orgullo de representar una camiseta que exige entrega, pero también fútbol y carácter. Es una expresión que resume la mística del club y que, para sus futbolistas y sus hinchas, se convierte en una obligación simbólica cada vez que salen a la cancha.