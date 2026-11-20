Un encuentro que nunca ocurrió, pero que millones de hinchas hubieran querido presenciar: Diego Armando Maradona y Lionel Messi aparecen como dos chicos jugando juntos un partido de fútbol en una cancha de barrio. La escena, creada íntegramente con inteligencia artificial por el director audiovisual español Víctor Slap, se convirtió en uno de los videos virales de los últimos días y superó los cinco millones de reproducciones en las redes sociales. La producción propone un viaje imaginario a la infancia de los dos máximos referentes del fútbol argentino y los reúne en un patio, lejos de los estadios, los títulos y la dimensión mundial que alcanzarían con el paso de los años.

La recreación muestra a un pequeño Messi con la camiseta rojinegra de Newell’s Old Boys y el número 10 en la espalda, mientras que Maradona aparece con la tradicional camiseta azul y amarilla de Boca Juniors, también con el mismo dorsal. Los dos juegan, se pasan la pelota, ensayan gambetas y reproducen algunos de los movimientos que los transformaron en figuras irrepetibles. El escenario elegido es una cancha de barrio, rodeada de edificios y con una estética cotidiana que remite al fútbol infantil y a los picaditos improvisados entre amigos. La intención es construir un universo paralelo en el que dos generaciones que nunca pudieron compartir una cancha durante su niñez se encuentran para jugar como si siempre se hubieran conocido.

El trabajo fue realizado por Víctor Slap, nombre con el que el director firma sus producciones en redes sociales. En una entrevista con el programa “Desinteligencia Artificial”, que se emite por DGO Stream, contó que lleva 26 años trabajando en la dirección de comerciales y que su trayectoria está vinculada especialmente con la posproducción audiovisual. Explicó que siempre tuvo interés por las herramientas digitales y que, cuando apareció la inteligencia artificial generativa, decidió profundizar en sus posibilidades para desarrollar proyectos propios. También aclaró que el video de Messi y Maradona no fue su primera experiencia viral: anteriormente había creado una batalla de rap ficticia entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare, otro cruce imposible entre dos figuras históricas de distintas épocas.

La idea de reunir a los dos futbolistas argentinos no surgió originalmente de Slap, sino de una propuesta que le acercó un amigo que trabaja como creativo en una agencia. La sugerencia consistía en imaginar un encuentro entre grandes estrellas del deporte y utilizar a Maradona y Messi como protagonistas. El director aceptó rápidamente porque, según explicó, El "Diez" siempre le había parecido un personaje especialmente atractivo, no solamente por su dimensión futbolística, sino también por su personalidad, su manera de vivir y la forma en que defendía sus ideas. Slap reconoció que no es un gran aficionado al fútbol, aunque disfruta de los mundiales, pero consideró que la figura de Maradona tenía suficiente potencia narrativa como para construir una historia alrededor de él.

La decisión de representarlos como niños fue uno de los puntos centrales del proyecto. Por un lado, el director buscó una manera de recrear a dos figuras cuyas imágenes están especialmente protegidas y evitar posibles inconvenientes legales vinculados con su representación como adultos. Por otro, encontró en la infancia una posibilidad narrativa mucho más emotiva: imaginar que ambos hubieran podido conocerse antes de convertirse en leyendas. “Me gustó la idea de que hubieran convivido de pequeño”, explicó. La ficción permite así borrar las diferencias cronológicas que separaron sus trayectorias y construir un encuentro que nunca pudo suceder en la realidad.

El video está pensado como una sucesión de guiños para los hinchas argentinos. Slap explicó que quiso incluir, en pocos segundos, algunas de las jugadas y escenas más emblemáticas de las carreras de ambos. Entre las referencias aparecen el “barrilete cósmico”, expresión inmortalizada por el relato del gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986; la “mano de Dios”, también vinculada con aquel partido; la celebración característica de Messi y la frase “andá pa’ allá, bobo”, que el capitán argentino pronunció durante el Mundial de Qatar 2022. Son referencias reconocibles que trasladan al terreno del juego infantil momentos que pertenecen a la memoria colectiva del fútbol.

Uno de los momentos más significativos aparece en el diálogo inicial. Slap destacó especialmente una frase que juega con la distancia temporal entre ambos: “Llegaste tarde, pero no, tú llegaste demasiado pronto”. La expresión introduce la idea de que los dos pertenecen a generaciones diferentes, pero que en ese universo imaginario sus caminos finalmente se cruzan. El final incorpora a Doña Tota, la madre de Maradona, en una escena que le da a la historia un tono familiar y afectivo. Es ella quien aparece para llamar al pequeño Diego a comer, una situación cotidiana que interrumpe el partido y obliga a los dos chicos a despedirse. Antes de separarse, queda la promesa de volver a encontrarse: “Nos vemos mañana, dale”.

Para Slap, ese desenlace tiene un significado que va más allá de la anécdota infantil. El director explicó que le interesaba dejar sugerida una metáfora sobre el legado entre los dos futbolistas: Maradona se marcha y Messi se queda, pero la despedida no representa una ruptura definitiva, porque existe la promesa de que Diego siempre va a volver. La escena adquiere así una dimensión emotiva para los argentinos, especialmente por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y por el lugar que ambos ocupan en la memoria popular. La despedida de los niños puede leerse como una representación simbólica del paso del tiempo y de la continuidad de una pasión que atraviesa generaciones. Por supuesto, el video no modifica la historia del fútbol ni pretende hacerlo: imagina, con ayuda de la inteligencia artificial, el encuentro que nunca pudo suceder y que, precisamente por eso, despierta tanta emoción entre los hinchas.