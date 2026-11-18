La goleada de la Selección argentina por 7 a 0 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, tuvo un protagonista inesperado fuera del campo de juego: Claudio “Chiqui” Tapia. Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni ofrecía una exhibición futbolística en el último amistoso del año, un sector de los hinchas aprovechó la presencia de las cámaras y la transmisión del encuentro para expresar su rechazo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los cánticos contra el dirigente se hicieron escuchar desde las tribunas y quedaron registrados en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

La escena volvió a demostrar que el respaldo popular a la Selección y el reconocimiento al trabajo de Scaloni y sus jugadores no necesariamente se traduce en una aprobación de quienes administran el fútbol argentino. El cántico tribúnero que se viralizó fue “Chiqui Tapia botón”, una consigna que ya había aparecido en otros estadios y que volvió a escucharse durante el encuentro disputado el martes 17 de noviembre.

La manifestación de rechazo se produjo en un contexto particularmente complicado para Tapia. El presidente de la AFA atraviesa cuestionamientos relacionados con su conducción del fútbol argentino y con una causa judicial en la que fue procesado por presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes. Esta situación contribuyó a profundizar el malestar de distintos sectores de los hinchas, que comenzaron a trasladar sus reclamos a los escenarios donde juega la Selección.

A las controversias judiciales se suman las críticas por la administración de la AFA, las decisiones dirigenciales y los conflictos que involucran a los principales protagonistas del fútbol argentino. En ese marco, los cánticos funcionan como una expresión de descontento que apunta directamente a la figura de quien conduce la entidad desde 2017. Además, el episodio tuvo un antecedente inmediato. El 6 de octubre, durante el amistoso entre Argentina y Benín en el estadio Monumental, organizado como despedida de Lionel Messi de la Selección, los hinchas también habían cantado contra el máximo dirigente del fútbol argentino..

En aquella oportunidad, los cuestionamientos comenzaron antes del partido, cuando todavía ingresaba público al estadio, y se extendieron por distintos sectores de las tribunas. El reclamo volvió a aparecer durante el homenaje posterior al encuentro. Entre los motivos de enojo figuraban el precio de las entradas, las denuncias por reventa y las críticas a determinadas decisiones de la conducción de la AFA. Sin embargo, la gota que rebalso el vaso fue la aparición del espectáculo de drones dedicado al capitán albiceleste. En esa oportunidad todo el publico expectante observo con detenimiento que el homenaje a Messi comenzaba con una publicidad de bastante duración del patrocinador Sancor Seguros.

La situación adquiere otro significado a partir de las propias declaraciones del dirigente. Apenas dos días antes del encuentro en Córdoba, Tapia había hablado sobre los insultos que recibe en las canchas durante una entrevista con Tomás Rebord. En esa conversación sostuvo que "es más fácil putear en una cancha" y desafió a sus críticos a que se lo dijeran personalmente. La repetición de los cánticos en el Kempes mostró que el cuestionamiento no había quedado circunscripto a aquella despedida de Messi.

Por otra parte, la jornada cordobesa también estuvo atravesada por el debate sobre la convocatoria y el precio de las entradas. Las populares para el partido ante Costa Rica costaban 80.000 pesos, mientras que las plateas laterales llegaban a los 145.000 pesos.Se informó que se habían vendido poco más de 20.000 entradas y que, pese a que los datos de los organismos de seguridad indicaban una concurrencia superior a las 35.000 personas, el Kempes, con capacidad para aproximadamente 57.000 espectadores, presentó sectores con lugares vacíos. Incluso, durante el segundo tiempo se decidió liberar los accesos para permitir el ingreso de simpatizantes que aguardaban afuera.

Después de la victoria, Tapia eligió no responder públicamente a los insultos y publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar el resultado y despedir el año futbolístico de la Selección. "Se termina el año de la mejor manera, con una goleada ante el apoyo de nuestra gente", escribió. También agradeció al plantel, al cuerpo técnico, a los colaboradores, a los dirigentes y a los argentinos que acompañan al equipo desde distintos lugares del mundo. Cerró su publicación con una referencia al balance de la temporada: "Fue un 2026 maravilloso. Todos juntos". No hizo ninguna mención directa a los cánticos que habían sonado en el estadio.