El regreso de Ronaldinho Gaúcho al fútbol profesional, a los 46 años, terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos deportivos más llamativos de noviembre. El brasileño volvió a ponerse los botines para disputar un partido oficial después de más de once años de ausencia y lo hizo con la camiseta del Ravenna FC, equipo que milita en la Serie C de Italia.

Lejos de limitarse a una aparición protocolar o a un homenaje para los hinchas, el ex astro del Barcelona fue titular frente al Forlì, disputó los primeros 45 minutos, participó en la jugada que abrió el marcador y dejó algunos destellos de la calidad técnica que lo convirtió en uno de los futbolistas más admirados de su generación. El encuentro terminó con una victoria del Ravenna por 2 a 0, en una jornada que combinó nostalgia, espectáculo y una enorme expectativa por volver a ver en acción al futbolista que conquistó el Balón de Oro en 2005.

La presentación se produjo el domingo 15 de noviembre en el estadio Bruno Benelli, por la fecha 14 del campeonato de la tercera división italiana. Ronaldinho salió al campo con la camiseta número 10, vestido completamente de blanco y acompañado por una multitud que se acercó para presenciar un acontecimiento que trascendió ampliamente la importancia deportiva del encuentro. La expectativa fue tal que el estadio debió ampliar su capacidad y habilitar localidades adicionales para recibir a los espectadores.

La última presentación profesional de Ronaldinho había sido en septiembre de 2015, cuando defendió la camiseta del Fluminense frente al Goiás. Aunque anunció formalmente su retiro en 2018, desde entonces participó en partidos de exhibición, encuentros de leyendas y acontecimientos promocionales, pero no había vuelto a disputar un compromiso oficial. Por eso, su aparición en Italia representó un regreso después de 4.068 días, es decir, más de once años desde su último partido competitivo.

La convocatoria fue posible gracias a su amistad con Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna y empresario que impulsó su incorporación al proyecto deportivo de la institución. La relación entre ambos permitió concretar una iniciativa que inicialmente parecía una idea extravagante: volver a colocar a Ronaldinho dentro de un equipo profesional. El delantero, además, mantiene una participación accionaria en el club y su marca deportiva R10 está vinculada con la indumentaria de la institución.

En lo estrictamente futbolístico, Ronaldinho comenzó ubicado sobre el sector izquierdo del ataque, dentro de un esquema ofensivo 4-3-3 dispuesto por el entrenador Andrea Mandorlini. Durante los primeros minutos buscó entrar en contacto con la pelota y participar en la elaboración de las jugadas. Su primera intervención destacada llegó a los siete minutos, cuando se hizo cargo de un tiro de esquina que no encontró un compañero en condiciones de convertir. Dos minutos después intentó filtrar un pase hacia el área, aunque la defensa del Forlì consiguió interceptarlo.

Con el correr del encuentro empezó a mostrar algunas de las características que marcaron su carrera: la capacidad para levantar la cabeza antes de recibir, la precisión en los pases y la facilidad para encontrar espacios entre los defensores. En el minuto 13 consiguió conectar otra pelota filtrada que permitió superar la primera línea de presión del rival. Posteriormente, a los 18 minutos, ejecutó un centro desde el córner con una precisión notable que terminó en un cabezazo de Giulio Donati. El arquero rival respondió con una intervención que evitó lo que podría haber sido la primera asistencia de la tarde para el brasileño.

El momento más importante de su actuación llegó a los 36 minutos, cuando tuvo participación directa en la jugada que terminó con el primer gol del Ravenna. Ronaldinho recibió la pelota cerca del área, aguantó la marca rival y encontró el espacio para descargar hacia Lorenzo Lonardi. Este último habilitó a Giulio Donati, quien sacó un potente derechazo desde media distancia que terminó en el fondo de la red. La definición desató la celebración de los hinchas y también la del propio Ronaldinho, que salió corriendo hacia uno de los costados para festejar junto a sus compañeros.

La jugada fue especialmente celebrada porque permitió comprobar que, incluso después de tantos años alejado de la competencia profesional, conservaba una lectura del juego y una capacidad para resolver situaciones que lo distinguieron durante su mejor época. No fue una asistencia formal, pero sí una intervención determinante en la construcción del tanto. Los medios deportivos internacionales destacaron precisamente esa participación como uno de los momentos más importantes de su regreso.

También hubo tiempo para una escena que reflejó el espíritu con el que el brasileño afrontó el partido. Cerca del cierre del primer tiempo recibió la pelota en la mitad de la cancha, intentó protegerla ante la presión de un adversario y terminó derribado. El futbolista rival se acercó para disculparse y Ronaldinho respondió con su característica sonrisa, sin dramatizar la situación. Esa actitud distendida fue una constante durante los 45 minutos: se mostró relajado, disfrutó del contacto con la pelota y buscó transmitir entusiasmo a sus compañeros.

Al finalizar la primera etapa, Mandorlini decidió reemplazarlo para darle ingreso a Matteo Maggio. Ronaldinho había cumplido los 45 minutos previstos y se retiró del campo mientras los espectadores se ponían de pie para ovacionarlo. Antes de abandonar definitivamente el terreno de juego, se acercó a los simpatizantes, realizó una reverencia, levantó los brazos y agradeció el recibimiento. También hizo un corazón con las manos, un gesto que fue acompañado por aplausos y gritos desde las tribunas.

El segundo tiempo continuó sin el brasileño, pero el Ravenna consiguió ampliar la diferencia a los 58 minutos mediante Simone Rabbi y terminó imponiéndose por 2 a 0. La victoria permitió al equipo seguir en la pelea por los primeros puestos de su grupo en la Serie C, aunque la repercusión internacional del encuentro estuvo prácticamente monopolizada por la presencia del campeón del mundo.

Después del partido, Ronaldinho expresó su felicidad por haber vuelto a competir. La FIFA reprodujo sus declaraciones, en las que calificó la experiencia como extraordinaria y aseguró que no tenía demasiadas ganas de abandonar el campo cuando llegó el momento del reemplazo. "Fue increíble. No quería salir", manifestó y cerró dejando abierta la posibilidad de volver a jugar si el presidente del Ravenna volvía a convocarlo. Con una sonrisa concluyó: "Todavía no estoy seguro de si esta será mi única aparición, pero si el presidente me llama, volveré".