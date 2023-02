Coach Laura Romeo habla sobre “Liderazgo”

¿En qué te puedo ayudar?

Es la constante pregunta que hace el Doctor Max Goodwin, protagonista de la serie New Amsterdam.

¡Vi esta serie que me encantó, no te la pierdas!

Es una impecable lección de Liderazgo y está basada en la vida del doctor Eric Manheimer, que fue director del Hospital Bellevue, en Estados Unidos.

Te comparto algunas de las enseñanzas que me dejó:

Siempre pregunta: “¿En qué te puedo ayudar?”.

Pero no sólo pregunta, además ESCUCHA.

¡Es ahí que me acuerdo que por algo tenemos dos orejas y sólo una boca!

Su equipo siempre se maneja dentro de los valores en los que creen. Pero, ¿qué es un valor?

Valor es lo que no estoy dispuesto a negociar. No importa qué me ofrecen a cambio porque esto no está a la venta.

Entiende que todos los trabajos son importantes.

Te cuento lo que me pasó a mí: soy argentina, y me dio orgullo ver a la Selección Argentina ganar la copa y a la cocinera del plantel abrazarse con Messi, están en el mismo equipo y todos se esforzaron por desempeñar su rol lo mejor posible…el triunfo fue compartido.

Volviendo a la serie, Max informa cuál es el resultado que buscan, y escucha estrategias para alcanzarlo. Él no tiene la verdad absoluta, pide opiniones porque entiende que lo importante es alcanzar ese objetivo, la estrategia puede sugerirla otro colaborador. Siempre da lo mejor de sí mismo.

Qué bueno saber que si algo no sale 10 puntos no fue por falta de compromiso; que pusimos absolutamente todo lo que teníamos, ¿verdad?

El mejor ejemplo, es ser un buen ejemplo.

Y ahí está el director, trabajando codo a codo con todos. Él es un transgresor, y si le toca luchar contra las reglas y romperlas, lo hace.

Hace años leí una frase que me recuerda a Max: “Sólo serás perfecto el día que seas vos mismo”.

Max inspira a los responsables de cada área para que tomen decisiones y se animen a hacer cosas nuevas.

¿Nosotros tenemos coraje para innovar?

Dicen que ningún camino llano lleva a la cumbre…

Él no está en una oficina, recorre el hospital dispuesto a colaborar. Esta actitud le permite escuchar comentarios de los pacientes y de los profesionales. ¿Nosotros estamos dispuestos a dejar la comodidad para ser más eficientes?

La buena información permite tomar buenas decisiones…¡es un gol de media cancha!

Dice Richard Brandson que los clientes no son lo primero, que lo primero son los empleados. Si cuidamos de los empleados, ellos cuidarán de los clientes.

Y exactamente esto es lo que él hace: crea lazos y conoce a cada uno de los integrantes del hospital.

A propósito, yo, Laura Romeo, ¿en qué te puedo ayudar? ¡Contame!

