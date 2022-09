¿Cuáles son los tratamientos y las cirugías que están en auge?

Hernán Juan Morassut es Médico Especialista en Cirugía General, Plástica, Estética y Reparadora. Hace 14 años trabaja en el Sanatorio Modelo Quilmes como Cirujano Plástico de la institución y Cirujano Plástico de Apres Global. En Apres Medicina Laboral realiza las cirugías reconstructivas.

¿Cuál es la diferencia entre Cirugía Estética y Reparadora?

En cuanto a la Cirugía Estética, no hay una patología previa y con ella se busca cambiar una parte del cuerpo que no es del agrado de la persona, aunque no se trate de un defecto en sí mismo.

En el caso de la Cirugía Reparadora, se plantea para corregir una patología previa o patología producto de un accidente. En este tipo de cirugías actualmente se busca realizar una intervención que sea lo más estética posible para el paciente.

¿Cuáles son los tratamientos estéticos que más solicitan sus pacientes?

Dentro de los tratamientos más solicitados en la parte estética, podríamos decir que a la cara la tenemos que dividir en tres tercios.

En el tercio superior de la cara, los tratamientos más realizados son Toxina botulínica (Botox, Xeomin) y ácido hialurónico.

En el tercio medio de la cara, la aplicación de diferentes densidades de ácido hialurónico para relleno de ojeras, pómulos y en la zona nasal, la rinomodelación. También se pueden utilizar hilos, de los cuales tenemos diferentes tipos según el defecto que queremos solucionar.

En el tercio inferior de la cara, se suele utilizar rellenos de ácido hialurónico en labios, surco naso geniano, mentón, definición del ángulo mandibular y colocación de hilos.

¿Cuáles son las cirugías que más realizas?

Las cirugías que más realizo son el implante mamario cuando presentan hipomastia o ptosis mamaria. Las abdominoplastia en quienes presentan con exceso de tejido dermograso (piel o colgajo de piel y grasa) o los que se realizaron cirugía bariátrica. Lipoaspiraciones en aquellos que presenten lipodistrofia localizada sin exceso de piel y rinoplastia, la cual es una cirugía en la que pretendo que quede con una nariz natural y acorde al contorno y la estética facial que presenta.

Todas las cirugías las realizamos con historia clínica previa con los estudios pre-quirúrgicos completos y en sanatorios o clínicas en donde se cuenta con todos los servicios médicos para el cuidado de los pacientes.

