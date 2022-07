¿Cómo fueron los inicios de la empresa?



La trayectoria en el rubro inmobiliario y en el sector de la construcción la llevamos desde hace más de 50 años, y ha atravesado tres generaciones en la familia. En el año 2017 nos surgió la idea y necesidad de un cambio de paradigma en cuanto a la forma de construir.

Nuestra cultura se basó en un tipo de construcción tradicional. A partir de la gran inmigración europea hacia nuestro país, la inversión más segura y rentable era establecer bases asentando los ahorros de estas personas en tierras y en metros cuadrados.

Si bien la arquitectura se fue modernizando a lo largo del tiempo, recién en la actualidad se tiene en cuenta la verdadera necesidad de no solo utilizar la tecnología a favor del medio ambiente, sino también de la importancia de la descentralización. Cabe destacar que este tipo de construcción, se utiliza en los países del primer mundo, desde hace varias décadas, incluso son construcciones con bajo impacto en la contaminación ambiental, ya que permiten utilizar energías renovables, proveen seguridad ante los cambios climáticos, son trasladables y el tiempo de fabricación es realmente rápido.

¿Qué productos y servicios brindan al público?



Go Home abarca diversos tipos de públicos, desde familias que buscan la realización de una vivienda familiar, con un estilo particular y que generalmente deciden ubicarse lejos de las ciudades, hasta productores agropecuarios que deben cubrir necesidades tanto laborales como habitacionales para sus empleados. Lo que ofrecemos no es solo un producto, sino soluciones a problemas que le surgen al público en general ante la decisión de lidiar con una obra.

Las entregas que realizamos son con sistemas llave en mano. Somos muy cuidadosos y entendemos las cargas emocionales que conllevan estos proyectos, es por eso que nos dedicamos plenamente a satisfacer las demandas de los clientes, invocando toda nuestra experiencia en brindar excelencia en la calidad del producto final.

¿Cuáles son sus objetivos de cara a los años venideros?



Los desafíos que nos hemos propuesto desde los inicios verdaderamente fueron asertivos. Nuestro trabajo se basa en la evidencia. Todos nuestros clientes han efectuado recomendaciones o nuevas contrataciones.

De cara al futuro, la premisa de la empresa es cumplir con el objetivo de ampliar las plantas de producción, para poder llevar a cabo emprendimientos a destinos donde la construcción tradicional es verdaderamente un desafío que atraviesa múltiples vicisitudes, para lo cual las empresas buscan una solución inmediata, y es ahí donde queremos estar. Para lograr la excelencia, objetivo que llevamos impreso desde los comienzos, es necesario seguir innovando e invirtiendo en maquinarias, herramientas y tecnología para poder estar a la altura del mundo actual.

Datos de contacto:

Teléfonos: +54 9 11 6870-2913 1157504201 Web: gohomeconstrucciones.com.ar Mail: [email protected] Dirección: Showroom Colectora Norte Autopista Acceso Oeste Km 42

por CEDOC