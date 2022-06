Javier Ferrer: Invertir en el futuro

Gran parte de las sociedades se mantienen encasilladas en la idea tradicional de estudiar una carrera y continuar con el mandato cultural como el resto de las personas, persiguiendo un sueldo por encima del promedio y renunciando a alternativas sumamente interesantes que terminan quedando por fuera del rango de visión habitual y jamás son tomadas en consideración como alternativas a un cambio que, en mi opinión, es necesario.

Algunas afirmaciones que arrojo pueden resultar polémicas en cierta forma, pero mi experiencia me ha confirmado que, al final del día, terminarás siendo esclavo de una carrera universitaria que tanto trabajo y esfuerzo te ha demandado en su momento pero escasos frutos suele ofrecer a largo plazo.

Quienes se encuentren persiguiendo el camino para acceder a un nivel económico superior, deben comprender que es necesario transformar los conceptos tradicionales, muchas veces heredados, y orientar el camino hacia una forma de vida distinta en la que puedas abandonar la idea de utilizar tu cuerpo para trabajar y comenzar a explotar tus facultades mentales en función de delegar negocios para que operen sin tu presencia física.

Estoy convencido de que, quienes no avancen en esta línea y lleguen a la última etapa de sus vidas, reprocharán su quietud y experimentarán el remordimiento de no haber transitado otros caminos.

Mi principal recomendación, siempre, es dejar en claro que jamás deben buscar un trabajo convencional, puesto que es justo la vía que te llevará al lugar opuesto del que quieres estar.

En contrapartida de esto, quien emprende y fracasa, debe contar con una condición determinante, la de continuar levantándose para intentarlo nuevamente mañana por la mañana, sin perder de vista la importancia de aprender y nutrirse de cada falencia, dado que será esto lo que te permita evolucionar.

Un empleado promedio carece absolutamente de ilusiones al levantarse por la mañana, están únicamente dispuestos a vivir en esa monotonía sinsentido y esto es una de las principales motivaciones que me impulsan a provocar un giro de 180 grados en las personas, intentando erradicar una enorme serie de preconceptos erróneos que a nada fructífero suelen llevar.

El dinero debe trabajar para ustedes sin estar necesariamente presentes en los negocios que puedan tener, puesto que no hay algo más importante que el tiempo, y ese debe ser el propósito central de cada ser humano.

He clasificado a mi público definiendo niveles económicos para delimitar las oportunidades que brindo. No es lo mismo enviar un mensaje hacia personas con salarios de $100000, que para otras con ingresos de uno o varios millones, y es de esta forma que puedo llegar correctamente a cada persona, ajustando mi contenido a diversos públicos brindando de esta forma lo que cada uno necesita, o lo más cercano que me sea posible.

En cuanto a los niveles socioeconómicos más altos, suelo tener un contacto personal para poder dialogar sobre las diversas alternativas de negocios, en virtud de una fructuosa sociedad que resulte beneficiosa para ambas partes.

Estamos, en paralelo, ofreciendo acceso a viviendas en todos los estratos sociales, para que puedan acceder a su propiedad que es lo que más anhelan, evitando desperdiciar capital en un alquiler. En consecuencia de esto, se ha originado una fusión con Eurocasas, una compañía dedicada a la construcción sustentada en formatos Steel Frame y Wood Frame, con el propósito de ofrecer facilidades únicas, no solo económicas sino mediante permutas, propiciando un entorno en donde todos puedan acceder a una vivienda. Asimismo, en sociedad con una constructora nos hemos propuesto brindar lotes de espacio verde a precios extremadamente bajos, logrando construir barrios prontos a su lanzamiento, con los pertinentes reglamentos de copropiedad, en donde cada propietario tendrá la posibilidad de involucrarse en la construcción mediante la infraestructura previamente mencionada que, en conjunto con Eurocasas, estamos ofreciendo.

Estos sistemas de edificación, el Steel Frame es una técnica constructiva que utiliza un esqueleto de columnas y vigas de acero que ofrece grandes beneficios en torno a la celeridad y solidez de su construcción, además de su accesible costo de comercialización.

Aspiramos también, a cuidar los barrios mediante reglamentaciones de copropiedad en donde evitaremos una administración insolvente que incida no solo en un deterioro sobre el estilo de vida, sino en una depreciación de los activos.

En virtud de este modelo, se contará con una propiedad, comenzando con tan solo una estructura minimalista y moderna en forma de “cubo”, la que podrá habitar inmediatamente y evaluar en la posteridad el armado final de la casa si así lo desea el propietario de la misma, en los plazos de tiempo que sean adecuados a cada situación particular.

Tanto compradores como inversores, estarán en contacto conmigo para abordar diversos negocios de compraventa al mismo tiempo que estarán disfrutando sus viviendas.

Datos de contacto:

Web:

por CEDOC