¿Me quedo o me voy?

A la hora de buscar un cambio uno se hace esta pregunta ¿me quedo o me voy?, lo que en muchas veces es una decisión estresante definir si realmente uno quiero seguir viviendo o no en esa propiedad la que con mucho trabajo y sacrificio logro obtener y no solo eso, sino que el barrio la ubicación es algo que no muchas veces podemos elegir, entonces entra en discusión las opciones de remodelación y/o ampliación con la mirada a la modernidad y nuevos conceptos. Esto impacta no solo en lo económico ya sea por la inversión del proyecto vs el costo de la nueva propiedad, sino que también en comparación de un nuevo lugar saciando las necesidades y evitando el estrés que trae el convivir en obra.