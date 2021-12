La corbata femenina: un accesorio que se impone por su tendencia y estilo

“Siempre pensé en la corbata como un accesorio tipicamente masculino,muy elegante y que se puede lucir en todas las ocaciones. Sin embargo, tuve la idea de volverlo algo mas que eso. ¡Algo más... femenino! Por eso, durante la pandemia, tuve que dar rienda suelta a toda mi creatividad y le di vida a mi marca: Cravalana”, comenta Claudia sobre los orígenes del espacio.

Fortuny ha trabajado en el mundo de las antigüedades y siempre tuvo la pasión de coleccionar diversos objetos antiguos de valor, entre los cuales estaban las corbatas vintage. La emprendedora, también se desempeñó como modelo en su juventud, por lo que decidió unir sus pasiones para crear una nueva propuesta basada en la moda y en el glamour.

¿Cómo están confeccionadas las corbatas?

Las “Cravalana” son refinadas corbatas/collares unisex hechas de seda italianay decoradas con perlas, broches antiguos, cristales y otros pequeñas joyas vintage. Estas, a parte de ser utilizadas como collares, pueden tener otros usos, entre ellos: decoración de sombreros y también como bandas y turbantes.

Claudia, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?

¡Las satisfacciones son muchas! Una de ellas es constatar que a la gente le encanta esta gran novedad que es Cravalana. Este proyecto ha sido una creación concebida exclusivamente por mi fantasia, una prenda única en su genero. Realmente me hace muy feliz cuando la eligen para sus outfits.

¿Como te proyectas en el futuro?

En solo 8 meses hemos logrado llegar a estar en diversos espacios de moda, como lo han sido desfiles, exposiciones de arte y revistas de tendencia. Siempre me he definido como una mujer activa y profesional, por eso, al futuro lo veo lleno de nuevas oportunidades, ¡todas para aprovechar! Sin detenerme seguiré haciendo lo que me propuse en mis comienzos: seguir creando...

Para conocer todas las novedades de Cravalana poder ingresa en su perfil de Instagram (@cravalana) donde podrás seguir todas las novedades. Pueden contactarse de manera privada contactandose con Claudia a [email protected] .

PH - (instagram) : @gustavoivan11

por CREDITO NOTICIAS