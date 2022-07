La desconexión y el futuro de la creación de valor

En gran medida esta estructura conceptual de quienes somos lo termino consolidando el sistema educativo y en última instancia la profesión que elegimos junto al rol en la familia y en la sociedad que desempeñamos.

El tiempo que se tarde una persona en adquirir conciencia de que no es su profesión ni su rol, sino que el ser trasciende esas expresiones, es la cantidad de crisis y cambios que tolere reaccionando con el hacer y el tener como estrategia para apaciguar esas insatisfacciones que le generan.

Como hemos experimentado y observado en estos tiempos, se vienen usando varias estrategias para satisfacer el descontento de un trabajo rutinario, que no se disfruta, o para calmar las ansias por algo más significativo, cambiando de trabajo, estudiando una carrera más o quizás una maestría, que nos proporcionen una seguridad que no tenemos, y también en el consumismo de objetos, experiencias o sustancias que nos ayuden a escapar, a entretenernos para no enfrentar lo que sentimos.

Paradójicamente, en la era de la hiperconectividad mediante la tecnología, estamos en una crisis de desconexión con nosotros mismos, además de carecer de conexiones reales y significativas con otros.

¿Cómo romper con la inercia de una existencia basada en el hacer para rendir en el proceso de tener para acumular?

¿Cuánto y cuando será suficiente para sentirnos satisfechos, seguros y dichosos?

¿Hasta cuándo nos dedicaremos a trabajar para satisfacer necesidades a costa del tiempo, la salud y la insatisfacción profunda?

¿Te preguntaste alguna vez el precio que estas pagando por esa manera de existir?

Hay alguien que está esperando ser conocido y escuchado dentro tuyo. Si ese sos vos realmente.

La verdad nos hace libres

¿Cómo vivir en la verdad?

La coherencia de vivir alineado entre Quien Soy y lo que Hago, para que lo que obtenga sea un efecto de la causa y no el fin primordial. Quizás que el fin deje de justificar los medios.

PLENITUD es sentirse COMPLETO. Y solo se puede estar completo cuando se esta alineado en coherencia a un propósito.

Postulo que el propósito es identificar los propios dones y ponerlos al servicio de alguien mas.

El futuro de la creación de valor comienza con:

El autoconocimiento para reconocer estos dones y habilidades

Adquirir disciplinas para entrenarlas y expandirlas

Objetivo coherente al propósito para crecer y generar valor

Para empezar este proceso te ofrezco algunas preguntas para tu autoexploración:

¿Qué habilidades tengo? (en cualquier área de la vida)

¿Qué me resulta simple hacer?

¿Qué es lo que disfruto que cuando lo hago pierdo la noción del tiempo?

¿Qué conocimientos tengo? (Incluir educación y experiencias de vida)

¿A quién conozco que pueda ayudar y/o me pueda ayudar?

La crisis de desconexión pone en evidencia la necesidad que tenemos de conectar con nosotros mismos. A partir de ahí podemos decidir el hacer que generara el tener por añadidura.

Probablemente la receta para la dicha y la plenitud no tenga que ver con una vida sin problemas o un mundo sin crisis, sino en manifestar lo que somos en virtud y experimentar así la justicia de la vida recibiendo en proporción a lo que damos.

Como emprendedores y empresarios quizá debamos definir al mercado como personas conscientes, y enfocar los esfuerzos en servirles con los productos y servicios, pero no para simplemente ganar o acumular, sino velando por el bien de ellos y en consecuencia por el nuestro.

por CEDOC