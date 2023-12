Lorena Miraballes Kukurian se sumerge en todos los encantos de México - Brand

Hola Lorena, ¿cómo estás? Estuviste recorriendo México, un lugar que según dicen tiene una energía especial, mucha mística además de lugares paradisíacos. ¿Nos compartís tu experiencia?

¿Muy bien y tú? Así es, era un destino pendiente, realmente me sorprendió y superó cualquier expectativa. En mayo cuando tuve la posibilidad de presentar el libro (¡Volá! ¡Creé! ¡Crecé) en la feria de Buenos Aires supe de la feria internacional de Guadalajara, así que me decidí ir a participar en noviembre, al tiempo que aprovecharía para conocer y disfrutar del país. Primero estuve de visita unos días por Cancún en el estado de Quintana Roo y descubrí lo afortunada que es la región en cuánto a su riqueza cultural y natural, desde allí me trasladé al estado de Jalisco, un estado muy representativo de México por ser la tierra del tequila y del mariachi.

En Quintana Roo estamos inmersos dentro de un ecosistema de selva tropical con toda la biodiversidad de naturaleza que resulta muy energizante y combinado de toda esa mística relacionada a la civilización maya que resulta muy envolvente.

Los paisajes y geografía de Jalisco son diferentes, presenta sierras de hasta unos 2850 metros de altura, donde incluso se asentaron algunos pueblos declarados mágicos, más valles, mesetas, volcanes.

Muchas cosas me encantaron y deslumbraron dentro de lo que pude conocer y visitar en ambas regiones, te diría es un excelente mix para quienes puedan conocer por primera vez el país. Sin lugar a dudas México cuenta con una gran riqueza, hay muchos otros estados claro está y ciudades interesantes para explorar. Supe de una región llamada Huasteca Potosina en el estado de San Luis Potosí, un zona increíble de cascadas y aguas de colores claros.

Volviendo a Cancún, la Riviera Maya, Quintana Roo, Yucatán pues Chichén Itzá se localiza allí.

¡Tantas cosas lindas podemos encontrar! Aguas turquesas, islas paradisíacas incluso premiadas dentro de las tres mejores de Norteamérica: Holbox en primer lugar, Mujeres en tercero y Cozumel en quinto. Posibilidad de interactuar con delfines, hacer snorkel, nadar en los cenotes sean estos abiertos, semi abiertos o cerrados (fenómeno de la naturaleza creado a raíz de la caída de un meteorito hace miles de años), visitar sitios arqueológicos en en el mismo estado o sus vecinos como: El Meco, El Rey, San Miguelito, Paamul II, Tulum, Cobá, Xel - Há, Muyil, Chacchoben, Ichkabal, etc. Y no menos deslumbrantes las artesanías de Yucatán alrededor de Chichén Itzá, provenientes de técnicas ancestrales y elaboradas en sus diferentes pueblos.

El día posterior a venirme se inauguró el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum y en breve inaugura el Tren Maya que conecta a los estados del sureste (Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas) con fines turísticos y comerciales, ya se están vendiendo boletos.

Volvamos a Jalisco… tierras del agave azul y la producción del Tequila. Te cuento que era el único estado en la elaboración del mismo hasta la presidencia de Vicente Fox, quien la extendió a los estados de Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas, aunque según se dice el mejor por los minerales de sus suelos es el jalisqueño. Allí se pueden realizar visitas guiadas a las tequileras con degustaciones, almuerzos y música de mariachi.

También es muy lindo visitar los pueblos mágicos, conocí Matzamitla, muy pintoresco por cierto, a 124 km al sur de Guadalajara y localizado a 2200 metros sobre el nivel del mar.

En la capital Guadalajara es muy interesante conocer el centro histórico o el barrio Colonia Americana, que según revistas especializadas está dentro de los barrios más cool del mundo, allí podemos ver mansiones de estilo europeo, art decó, variedad de sitios de música y gastronomía. Te cuento que dando una recorrida por la Avenida Libertad me encontré a una parrillada argentina.

¿Cómo es la infraestructura turística que tiene México a la hora de recibir al turista?

Muy buena en los dos estados, tanto en Jalisco como en Cancún que es uno de los destinos más visitados internacionalmente y está en continuo desarrollo. Aunque a éste último le mejoraría el tema del traslado del aeropuerto a la llegada del turista hacia sus hoteles, ya que no está permitido el ingreso de Uber (sí cuando se regresa) y las tarifas de taxi suelen estar desproporcionadas a los valores estándar.

Por lo demás es increíble ver como el destino Quintana Roo trabaja en la materia, se promueve y sigue creciendo.

Es conocida la calidad de sus resort all inclusive y hoteles en todas sus categorías. Las bebidas se incluyen en los paseos también. Están en todos los detalles para brindar lo mejor, se ocupan, su vocación en ese sentido es muy fuerte.

Aparte de las obras que te mencioné (tren y aeropuerto) están con otros proyectos estratégicos como el Puente Vehicular Nichupté con el objetivo de es ser una de las vías de acceso a la zona hotelera de Cancún, libre de peaje y que fortalecerá la seguridad de residentes y turistas ante contingencias climatológicas. También el Bulevar Luis Donaldo Colosio que busca incrementar las velocidades de operación de los diferentes tipos de vehículos, reducir costos de transporte y contaminación ambiental. Mejorará la accesibilidad entre el Aeropuerto Internacional de Cancún y la zona turística. También el Distribuidor Aeropuerto Cancún que mejorará la accesibilidad hacia el mismo desde la zona turística de Punta Nizuc a la zona hotelera. Tendrá una operación más segura para los usuarios al contar con una mayor capacidad vial. Y la Avenida Chac Mool que creará una vía de conexión entre la avenida Huayacán y la carretera federal México 307 Reforma Agraria - Puerto Juárez y será que una vía alterna para el tránsito proveniente de Cancún con destino al Aeropuerto.

Sinceramente parecen imparables…

Por último, hablemos de presupuesto. ¿Cómo están los precios de este destino en comparación con los de otros destinos turísticos de la región?

Bueno mira, obviamente los destinos y ciudades de Argentina han sido los más accesibles. Estuve en Buenos Aires varias veces este 2023 y el año pasado y desbordaba de turismo, sobre todo de brasileños de todas las regiones. En general se combinaba con Bariloche. Luego Brasil si bien es más caro para un uruguayo que Argentina, resulta también accesible en términos generales. En la región y ya es sabido somos los más caros, pero tenemos mucho más de fama en ese sentido porque me sorprendió lo caro que está Miami. Por un lado se consiguen pasajes en promoción (desde Uy) y se hace un buen turismo de compras como comenté en la nota anterior, pero lo que tiene que ver con hotelería, gastronomía o traslados los valores están por encima de nosotros. (Uy)

En cuánto a México propiamente dicho te podría decir que los valores son apenas algo más caros que los precios de Brasil, se consigue hotelería en buen valor. No resulta tan caro como Miami en lo que refiere a gastronomía y traslados.

Lore, nos has dado a lo largo de estas notas una mirada de diferentes destinos, y todos tienen un encanto especial para disfrutar, según la ocasión, época del año, objetivos que tenga cada uno, y entiendo que debe haber una propuesta que le cuadre a cada persona según el momento, presupuesto, etc. ¿Por qué no nos dejas tu contacto y le proponemos a la gente que te escriba para que los asesores en cuanto a qué destino elegir según lo que buscan?

Claro, es tal cual como lo describes, como no, con mucho gusto estoy a disposición para asesorar a quien lo desee. Whatsapp Uruguay +598 94 46 77 29

por CEDOC