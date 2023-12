Dra. Laura Ruiz Díaz - Brand

Dra, ¿cómo decidiste hacer la especialidad en Mastología?

Decidí hacer la especialidad en Mastología debido a mi pasión por la salud de las mujeres y mi deseo de brindarles una atención integral en el área de la salud mamaria. Durante mis años de formación médica, observé sobre la importancia de la detección temprana y el tratamiento del Cáncer de Mama, así como de otras enfermedades mamarias. Esto despertó mi interés por la mastología y me llevó a especializarme en esta área.

¿Qué servicios brindas como Médica Mastóloga?

Ofrezco una amplia gama de servicios para el cuidado de la salud mamaria. Esto incluye la realización de exámenes de detección evaluando previamente en forma integral a la paciente y sus antecedentes personales y familiares. Realizo el diagnóstico y seguimiento de enfermedades mamarias, como el Cáncer de Mama y las enfermedades benignas de la mama. También brindo asesoramiento y apoyo a mis pacientes durante todo su proceso de tratamiento y recuperación.

¿Cómo proyectas tu trabajo en el mediano plazo?

Mi objetivo es seguir brindando una atención de calidad a mis pacientes y estar al tanto de los avances más recientes en el campo de la mastología.

También me gustaría participar en actividades de divulgación y concientización sobre la importancia de la salud mamaria y la detección temprana del Cáncer de Mama. Además, me interesa colaborar con otros profesionales de la salud en investigaciones y proyectos para mejorar la atención y los resultados para las pacientes.

A través de la escritura me esfuerzo en transmitir fuerza y esperanza a todas aquellas personas que están atravesando la enfermedad o que tengan algún ser querido que lo está haciendo.

¿Cuáles son tus diferenciales en tu profesión?

Lo que me diferencia es mi enfoque centrado en el paciente y mi compromiso con la atención integral. Me esfuerzo por establecer una relación de confianza con mis pacientes, escuchando sus preocupaciones y brindándoles un apoyo emocional durante todo su proceso de tratamiento. Además, mi experiencia de más de diez años en la Mastología me ha permitido desarrollar un amplio conocimiento y habilidades clínicas para brindar una atención de calidad.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si tuviera la oportunidad de comenzar nuevamente, me enfocaría en establecer una red de colaboración más amplia con otros especialistas en el campo de la salud mamaria, a pesar que mi trabajo es en equipo, creo que dicha red debería llegar a aquellos profesionales que se encuentran en sitios muy alejados y que muchas veces es imposible acceder a una Interconsulta en forma presencial. Considero que el trabajo en equipo y la colaboración son fundamentales para brindar la mejor atención posible a las pacientes.

También me gustaría dedicar más tiempo a la educación y la divulgación sobre la importancia de la detección temprana del Cáncer de Mama y las medidas de prevención.

Además, buscaría participar en más proyectos de investigación para contribuir al avance de la Mastología y mejorar los resultados para las pacientes.

Datos de contacto:

Instagram: @mastologalauraruizdiaz

Twitter: @ LauraRu03627778

LinkedIn: Dra.Laura Ruiz Diaz

Web: www.lauraruizdiaz.com

por CEDOC