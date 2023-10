Luz Marina Kaplan: la artista que se nutre de la naturaleza y el misterio

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte visual?

Fue mi primer amor, mi pasión primaria. Desde muy chica ya me la pasaba pintando y con el correr del tiempo y de los años fui aprendiendo diferentes tipos de técnicas. Pero sin duda fue en la primaria cuando surgió mi estilo personal. Mi profesor de arte de ese entonces lo supo ver. Yo continué por diferentes caminos pero desde hace ya varios años volví a abrazar al arte visual.

¿Cómo describirías tu estilo artístico y qué técnicas utilizas para crear tus obras?

Tengo un estilo muy personal que surge alrededor de mis 10 años de edad. Se trata de líneas curvas que van generando distintos tipos de entramados. Al principio utilizaba tinta china sobre papel pero ya hace un par de años vengo trabajando con lienzo y tintas con pincel. Realizar mi trabajo de curvas con el pincel fue un desafío interesante que me llevó bastante tiempo dominar, aún sigo perfeccionando mi técnica.

¿Qué temas o motivos predominan en tu producción artística y qué mensaje queres transmitir con ellos?

Considero a mis líneas como una especie de representación de la naturaleza, siento de alguna manera que son raíces que me nutren y luego se desarrollan dentro de mí y entonces se gestan esas formas orgánicas que a la vez son una simbolización de las emociones y de la naturaleza humana.

Me inspira el hábitat en el que vivo a diario, elijo estar en contacto con las plantas y la tierra, el sonido de los árboles y la calma que refleja todo ese entorno. Mi mensaje es que somos naturaleza, no debemos perder la conexión con ella.

¿Crees que hay una conexión emocional entre el artista y su obra?

Me parece fundamental que exista esa conexión, si no nos limitamos en la apreciación del arte a considerarlo meramente un adorno o un objeto decorativo. Y me atrevo a ir más allá, me gusta cuando la obra refleja el ser espiritual del artista, el alma que se deja entrever en la pincelada o el tipo de representación elegida.

¿Qué proyectos o exposiciones tenes actualmente en marcha o planeados para el futuro?

Estoy preparando unas obras que van a viajar a Miami más cerca de fin de año en ocasión de Art Basel y la semana del arte en Miami, junto con Galería Azur. Es un proyecto que me tiene muy emocionada y las 2 obras que van a viajar son de formato grande y van a ser expuestas por primera vez ya que son muy recientes.

También ya estoy planeando la agenda para el año que viene con algunas muestras más pequeñas y quizás se venga alguna muestra individual.

Federico Velenski

Datos de Contacto:

Instagram: @Luzmarinakaplan

Web: www.luzmarinakaplan.com.ar

por CEDOC