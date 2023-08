Maria Passucci: La angustia frente a la incertidumbre

Intentar poner en palabras lo que se hace, muchas veces, inasible por el lenguaje, resulta hoy una tarea bastante compleja.

Desde hace años la angustia, la ira, el enojo, la ansiedad, la tristeza y el miedo operan, no sólo como telón de fondo, sino como protagonistas de la realidad de los argentinos.

No saber qué nos deparan los próximos meses es, sin duda, uno de los mayores detonantes de la angustia que muchos sienten hoy.

Cuando la incertidumbre se anticipa e intenta adivinar sobre un futuro desconocido imaginando el peor de los escenarios tiñe los rostros de los argentinos de colores tristes.

El temor al desconcierto, a no saber cómo hacer rendir el trabajo y los ingresos, el miedo, y muchas veces la certeza, de no poder llegar a fin de mes, la duda sobre qué pasará con los alquileres cuando tengan que mudarse, los precios dentro y fuera de las góndolas, el agotamiento por hacer cuentas todo el tiempo, argentinos que otra vez se van intentado encontrar un futuro mejor del otro lado del mundo, la tristeza de no saber qué vendrá, y el sin fin de este círculo que se encuentra con un punto de corte en la resignación frente a lo que parece imposible de solucionar.

Pero, ¿Qué es lo que duele tanto?

Duele encontrarse una vez más frente a una situación que (es) se siente cómo peligrosa. Duele y preocupa estar cara a cara con el peligro y en callejones sin salida. Duele que el esfuerzo no valga. Duelen los bolsillos, los cerebros y las panzas vacías. Duele saberse uno de los países (potencialmente) más ricos.

Duelen los recuerdos, la sensación de repetir en el alma y en la realidad aquello que alguna vez fue totalmente desestabilizador y traumático. Saber que trasciende la frontera de los recuerdos para hacerse nuevamente real. Duele resignificar, desde el hoy, los terrores del pasado.

Da miedo y angustia sentirse a merced de otros, percibir que no se tiene control sobre la propia vida.

Duele el desencuentro y lastimarse entre compatriotas. Duele el no cuidar del otro, duele el no sentirse cuidado.

Duele la pérdida, duele el pasado, el presente y el futuro.

Nos duele cuando deseamos que sea diferente.

Ojalá no quede en un “ojalá hubiera sido…”

por CEDOC