Maria Passucci: Si no estás en las redes, no estás en el mundo

En la era donde la virtualidad es la reina, tenemos la posibilidad de estar en cada rincón del mundo desde la comodidad de nuestro living y, sin embargo, aún hay muchos profesionales que no se atreven a usar las redes sociales.

“Si pudiera decírtelo “face to face”, no me arriesgaría a estar en redes”.

En los tiempos donde la imagen tiene un lugar preponderante, hay dos cosas que atraviesan a los profesionales frente al uso (o no) de las redes sociales:

Por un lado, la sensación de estar frente a la mirada del otro donde entra en juego la dualidad del “ver y ser visto”. Aquí, muchos sienten que en redes su imagen queda congelada disponible para ser objeto de críticas y burlas, observándose sólo la connotación negativa del “ser visto” quedando expuesto a merced del “qué dirán”.

Por otro lado, muchos se preguntan si están autorizados para decir lo que piensan y hasta qué punto lo que se dice en redes está avalado por la comunidad de colegas. Además, creen que les quita prestigio, los hace verse pocos serios y da lugar a una (mala) opinión sobre ellos.

Estos preconceptos hacen que se pierdan de una de las grandes perlas del siglo XXI.

Los beneficios de las redes sociales para los profesionales de hoy.

Las redes sociales son la catapulta al mundo. Para aquellos que alguna vez soñaron con trabajar en distintos países, hoy pueden lograrlo con una buena estrategia y un plan de acción de gestión de redes.

Otra de las virtudes que tienen plataformas como Instagram, Facebook y LinkedIn es que ponen a todos en igualdad de condiciones. Hoy, con las redes, todos pueden abrirse camino y triunfar en el mundo profesional.

Si bien es real que es necesario saber de Marketing digital y de diseño gráfico para ser autogestivo en tus redes, hoy en día el aprendizaje de ambas cosas está al alcance de la mano y con un “paso a paso sencillo” podés lograr lo que te propongas.

Pero lo que más me gusta de las redes sociales es que hoy existen diversos formatos para conectarte en distintos países al mismo tiempo, ampliar tus fuentes laborales y tu posibilidad de tener clientes en cualquier lugar del mundo.

¿No te parece tentador?

Datos de Contacto:

Instagram: @mariapassucci_

WhatsApp: +5492494632445

Mail: [email protected]

Linkedin: María Passucci

por CEDOC