Raquel Chomer

Raquel ¿cómo fueron tus inicios en el Arte?

Después de muchos años de criar a mis cuatro hijos, más dos sobrinos, comencé a involucrarme en el mundo del Arte. Me atraían las formas donde dialogaban tanto los vacíos como los llenos.

Me inicié en cerámica con Ingeborg Ringer, luego con los escultores Óscar Stáfora, Edgardo Madanes y por último Leo Vinci, un gran maestro. Todos ellos muy generosos en la trasmisión de sus conocimientos.

Es una ley de la vida que a medida que mis hijos crecían, podía tener más tiempo para explorar y encontrar mi propio camino en el arte. A través de diferentes formas pude plasmar distintos momentos de mi vida. Encontré que como mujer mi inspiración surgía de mi sensibilidad femenina.

Empecé a presentar en concursos y ganar algunos premios, esto me halagaba y me motivaba para seguir. En una ocasión, uno de mis nietos fue con el colegio al Teatro Nacional Cervantes donde estaban expuestas algunas de mis obras. Él dijo: “Estas esculturas las realizó mi abuela”. ¡Al otro día la maestra me llamó para ver si era cierto!

¿Cuáles son los recursos que utilizas para realizar tus obras y qué te sirve de inspiración para llevarlas a cabo?

Siento una gran atracción por diferentes materiales. Trabajo con madera, piedras, arcilla, resina, polvos metálicos, aluminio, cobre, hierro, bronce y epoxi.

Amo lo que hago, lo disfruto, juego y puedo plasmar momentos de mi vida.

Todo me sirve de expiración, desde un chico jugando en la calle, una sonrisa o un árbol.

Realizo primero la escultura en arcilla, luego hago el molde con yeso, cuando este se seca tras un proceso de lavado y enserado, posteriormente le agrego los materiales sólidos. Así llevo a cabo todo tipo de figuras. Mientras los voy armando se me ocurren más ideas.

Todo lo que hago es en 3 Dimensiones. Lo reviso en todos sus sectores. Me da satisfacción cuando me gusta lo que realizo y me angustio si algo no me sale como yo quiero.

Además, por las noches se me pasan imágenes en los sueños y luego los transcribo en papel. Eso me sirve de inspiración.

Joaquín también es parte fundamental, ya que él me ayuda con mis obras.

¿En qué lugares expusiste tus obras de arte?

Expuse en Buenos Aires, Punta del Este, Cuba, Miami ART BASEL, Carrusel del Museo del LOUVRE y próximamente en la Bienal de Florencia 2023, en Italia.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Teléfono: 1155777997

Raquel Chomer no miente. Como artista sabe que tiene el privilegio de trabajar con sus emociones. Por eso sus imágenes irradian la plenitud de vivir, de vivenciar el movimiento, de bailar por amor a la vida. Sus esculturas pueden estar hechas en cobre, bronce, aluminio o cerámica. Pueden estar apoyadas sobre pedestal o exhibirse suspendidas en el espacio. Pero siempre tendrán un silencio alrededor, porque están expresando una sabiduría que proviene no solo del conocimiento del material, sino también de la experiencia de su vida.

Hay en ellas momentos de felicidad o de una felicidad amenazada. Por eso se estiran, se contorsionan, se conmueven, porque mucha de esas situaciones atravesó Raquel.

Pablo Picasso expresó: “La escultura es el arte de la inteligencia”. De allí que contemplar las obras de Raquel Chomer provoca un instante de reflexión, un diálogo entre la construcción de la forma y la intensidad de su expresión. Hoy Raquel ha definido su estilo y comunica con intensidad un particular lenguaje escultórico. Sus trabajos se destacan por una síntesis formal plena, exacerbada por la búsqueda de nuevos planteos, sin complejidades.

En el modelado pasado a resina con aluminio, resume toda una unidad lingüística y se hace evidente su ideario conceptual.

Julio Sapollnik

Lic. en Historia de las Artes U.B.A. Máster en Cultura Argentina, Becado por Fulbright Comission y por International Council of The Museum of Modern Art, MoMA, New York. Fue Director del Palais de Glace. Ex crítico de arte en el diario Clarín y Página 12. Colabora con la revista “Arte al Límite” de Chile, y en las publicaciones de Ediciones Institucionales. Siete libros publicados.

Instagram: juliosapollnik

por CEDOC