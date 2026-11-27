Según un estudio de Randstad, el 83% de los argentinos trabaja 100% de forma presencial y más de 4 millones se desempeñan en empresas de servicios y comercio del sector privado. De este grupo, un gran porcentaje realiza sus tareas fuera de una oficina.

Para las empresas de servicios, esta realidad representa un importante desafío: gestionar al personal que trabaja fuera de una oficina no solo garantiza la operación de la compañía, sino que permite reasignar recursos ante la ausencia de un colaborador.

De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del segundo trimestre de 2026, elaborada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, aproximadamente el 60% de las empresas privadas en ámbitos urbanos presentó al menos un trabajador ausente al mes.

Del total del personal, el 12,4% se ausentó al menos un día durante el trimestre. Las empresas de 200 o más empleados registraron la mayor proporción de ausentismo, con un 15,7%. En promedio, la inasistencia se extendió durante 4,7 días por trabajador y afectó al 2,9% de las jornadas laborales mensuales.

Muchas empresas en Argentina continúan utilizando planillas de Excel o relojes biométricos, duplicando los tiempos operativos y exponiéndose a errores involuntarios en el control de asistencia, la liquidación de sueldos y la firma manual de recibos.

Se estima que las áreas de Recursos Humanos o administración de compañías de entre 50 y 200 empleados destinan entre 15 y 40 horas mensuales a recopilar fichadas, gestionar certificados médicos y validar horas extra, entre otras tareas.

Asimismo, estadísticas del sector de Recursos Humanos en Latinoamérica revelan que aproximadamente el 50% del tiempo operativo del área administrativa de personal se dedica a tareas manuales como control de horarios, seguimiento de licencias y cálculo de presentismo.

Desde Qontact, consideramos que hoy la clave está en que los empleados autogestionen su asistencia laboral a través de un simple chat con el que ya están familiarizados, sin recurrir a aplicaciones complejas. Se trata de reducir la brecha tecnológica en las empresas, promoviendo la inclusión de todos los trabajadores.

Mediante un único chat, sencillo y conversacional, los colaboradores pueden registrar sus ingresos y salidas del lugar de trabajo y firmar electrónicamente sus recibos de sueldo, entre otras funcionalidades.

En síntesis, las compañías que lideran la transformación digital no son las que adoptan el software más sofisticado, sino las que eligen soluciones más humanas y accesibles para sus colaboradores. Y la gestión del personal mediante un chat, claramente, es una de ellas.

por CONTENT NOTICIAS