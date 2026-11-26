Nicolás Mendieta comienza su jornada laboral a las ocho de la mañana. Entre sus responsabilidades se encuentran la preparación de postres, la organización de productos y el acondicionamiento de bebidas destinadas a comedores empresariales. Mariela Rivoira, por su parte, colabora en la organización de mercadería, el mantenimiento de los espacios de trabajo y el almacenamiento de alimentos en cámaras de refrigeración.

Ambos forman parte del equipo de Bridar desde septiembre de 2018. Llegaron a la empresa a través del Centro de Día Ocupacional Ce.Di.O., una institución ubicada en Lanús que trabaja con personas adultas con discapacidad intelectual, promoviendo su autonomía, independencia y participación en la sociedad.

Ocho años después, sus historias permiten reflexionar sobre el papel que pueden asumir las empresas en la construcción de una sociedad más inclusiva y sobre cómo la responsabilidad social empresaria puede trascender las acciones solidarias aisladas para convertirse en parte de la cultura organizacional.

La inclusión como oportunidad de desarrollo

Ce.Di.O. cuenta con un equipo interdisciplinario que acompaña a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en el desarrollo de habilidades, la toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos.

Entre sus líneas de trabajo se encuentra la inclusión laboral, un proceso que no solo implica brindar herramientas a las personas que buscan incorporarse al mundo del trabajo, sino también acompañar a las organizaciones para derribar prejuicios y construir los apoyos necesarios.

Desde la institución señalan que muchas de las barreras que dificultan la inclusión están relacionadas con el desconocimiento, la infantilización y la falta de confianza. En numerosos casos, los apoyos necesarios consisten en prácticas tan concretas como una comunicación clara, la organización de las tareas y la anticipación de las actividades.

La experiencia de Mariela y Nicolás en Bridar muestra cómo estas oportunidades pueden sostenerse en el tiempo e integrarse a la dinámica cotidiana de una empresa.

“Me ofreció si yo quería quedarme acá en la planta y dije que sí”, recuerda Mariela sobre su incorporación.

Al hablar de su experiencia laboral, ambos destacan tanto las actividades que realizan como el vínculo que construyeron con sus compañeros.

“A mí me gusta, yo me llevo re bien con ellos”, cuenta Mariela. Nicolás coincide con su compañera y destaca su interés por realizar diferentes tareas dentro de la planta.

La inclusión laboral no supone únicamente el acceso a un empleo. También representa una oportunidad para fortalecer la autonomía, establecer vínculos, asumir responsabilidades y participar activamente en la comunidad.

El compromiso social desde la propia actividad

La responsabilidad social de una empresa también puede expresarse a través de aquello que mejor sabe hacer.

En el caso de Bridar, dedicada a los servicios de alimentación corporativa, ese compromiso encuentra otra forma de expresión en el acompañamiento al Hogar También son Nuestros, ubicado en Banfield, partido de Lomas de Zamora.

Se trata de un hogar convivencial que trabaja en la restitución de derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 18 años. Una de las particularidades de la institución es que recibe grupos de hermanos, procurando preservar sus vínculos familiares.

Todos las semanas, Bridar dona las proteínas y alimentos necesarios, la regularidad de estas entregas permite aportar a una necesidad cotidiana de la institución: la alimentación.

Más allá del valor material de cada donación, la continuidad de la colaboración constituye un aspecto central del compromiso empresarial. Para las organizaciones sociales, contar con aportes previsibles puede contribuir a la planificación de sus recursos y actividades.

Una responsabilidad que trasciende los límites de la empresa

La inclusión laboral y el acompañamiento a instituciones comunitarias representan dos maneras diferentes, pero complementarias, de ejercer la responsabilidad social empresaria.

Mientras una busca generar oportunidades de desarrollo y participación dentro del ámbito laboral, la otra pone los recursos y las capacidades de la organización al servicio de necesidades concretas de su comunidad.

Ambas experiencias invitan a repensar el impacto de las empresas más allá de sus resultados económicos y a reconocer su capacidad para contribuir al desarrollo social desde sus propias actividades.

Porque el compromiso empresarial no necesariamente comienza con grandes inversiones o programas complejos. También puede construirse a partir de decisiones cotidianas, oportunidades concretas y vínculos que se sostienen en el tiempo.

En una empresa dedicada a la alimentación, nutrir puede adquirir así un significado más amplio: contribuir al bienestar de las personas, generar oportunidades y fortalecer la comunidad de la que forma parte."

Bridar

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