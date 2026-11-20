Natalia, ¿cómo nació la marca?

Elegirse nació de una decisión que tomé a los 52 años. Trabajaba en la banca tradicional y venía atravesando situaciones laborales que me desgastaban. Mi salud me llevó a parar y escucharme. También veía cómo la banca avanzaba hacia lo digital y quería prepararme para ese cambio.

Mientras seguía trabajando, empecé a estudiar en la Universidad del Closer. Tenía experiencia en ventas y quería explorar las oportunidades laborales en el exterior. En tres semanas aprobé y, esa misma semana, me conectaron con un trabajo en España. Cuando empecé a cobrar en moneda extranjera, comprobé que ese camino era posible.

Entonces decidí dejar el banco, cuidar mi salud y dedicar tiempo a lo que quería construir. Ahí me elegí.

¿Qué identidad busca construir y qué la diferencia?

Elegirse nació como una consultoría orientada a escuchar y guiar a quienes buscan adaptarse a la tecnología, transformar sus negocios o reinventarse laboralmente. Partimos de lo que cada persona necesita y quiere hacer.

Muchas personas me preguntaron por mi formación en la Universidad del Closer y si realmente abría oportunidades laborales. Les compartí mi experiencia y las animé a anotarse. Hoy, algunas siguen estudiando, otras ya se recibieron y otras están trabajando.

Con el tiempo, sumamos servicios de automatización y software para acompañar también las necesidades de sus negocios.

¿Cómo fue evolucionando?

Elegirse ya estaba en marcha cuando, a través de la Universidad del Closer, conocí a Frank García, CEO de CHROMA IA. Empecé a trabajar con su equipo en Colombia y allí comenzó una nueva etapa de aprendizaje en automatización e inteligencia artificial.

Ese vínculo fue fundamental para mi crecimiento y para asumir un rol de liderazgo. Hoy soy referente en Argentina de CHROMA IA Fund e impulso un programa de becas de doce meses destinado a emprendedores y pymes, que ofrece formación y acompañamiento para aplicar estas herramientas.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Desde Monte Grande estoy trabajando para formar una red de líderes en otros países de habla hispana. Quiero acompañarlos para que desarrollen sus proyectos, generen alianzas locales y acerquen las becas a más personas.

A mí, formarme me abrió una oportunidad cuando estaba buscando un cambio. Hoy quiero ayudar a otros a encontrar su propio camino.

Datos de contacto:

Web: elegirsedigital.com

por CONTENTNOTICIAS