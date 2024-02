Lorena Miraballes Kukurian del real estate de Punta del Este a una loja premium en São Paulo

Lorena, ¿cómo estás? Más allá de tu amor por el turismo y los viajes, vos además sos agente inmobiliario, quiero arrancar preguntando, para aquellos turistas que necesitan realizar alquileres temporarios en los lugares de veraneo, qué tiene que tener en cuenta la persona a la hora de alquilar, no ya respecto a la propiedad sino al asesor con el que se contacta para realizar la operación.

¡Hola Hernán! ¡Feliz año! Muy bien y espero que vos también.

Así es, hace diecinueve temporadas turísticas que trabajamos con alquileres temporarios en Punta del Este.

En estos tiempos de surgimiento de redes sociales y promociones en ellas, aconsejaría tomar recaudos e investigar un poco respecto de quienes ofrecen propiedades en renta. A veces las personas son muy confiadas. Ya se han dado numerosas situaciones de estafas de personas que sin ser operadores inmobiliarios por ejemplo ofrecen propiedades de nivel a precios llamativos que no son los que corresponden al valor de mercado y embaucan a quien pretende veranear en el destino quedándose con la seña y desapareciendo después de redes.

Estas situaciones tiempo atrás no se daban en cuánto los alquileres generalmente eran concretados en las oficinas físicas o consultas a través de correos electrónicos.

¿Hay algún registro, padrón o referencia que un inquilino pueda consultar?

Si claro en Uruguay nuestro registro es a través del Ministerio de Turismo, a través del cual se obtiene un número de operador inmobiliario. Es fácil acceder a la información a través de la web del mismo ministerio en la sección registro de operadores.

Como referente del sector inmobiliario, turismo en general y esparcimiento, ¿cómo estás viendo el rol de la mujer en tu sector?

Bien, desde hace un buen tiempo el rol de la mujer en la sociedad comenzó a cambiar, y ésta se pudo integrar y desarrollar en el área profesional y comenzó a ganar posiciones. Hoy por hoy en este ámbito empresarial y en lo que a turismo refiere se destacan de igual manera hombres y mujeres. Claro está que en otros ámbitos como el político aún persiste un fuerte machismo, y aún persisten las diferencias de salarios de deportistas, actores, etc.

Hay que seguir trabajando y no tener miedo, tenemos que ayudarnos a empoderar unas a otras, a creerla, le va a hacer muy bien a todos. A la sociedad en general y a su desarrollo.

¿Este panorama de empoderamiento es el que te permitió animarte a desarrollar nuevos proyectos en el ámbito del turismo y el esparcimiento?

Decididamente ayudó pero no fue lo único. Siempre me gustó explorar y buscar. Entonces te diría que la actitud de búsqueda por un lado y la perseverancia por otro fueron muy importantes, características por cierto de todo emprendedor. Luego haber podido desarrollar la independencia y autonomía, trabajar miedos ya que estamos hablando de proyectos en otros países. Pero también jugó un rol y voy a aprovechar para dejar un mensaje motivacional… “lo que sucede conviene”. A veces uno intenta y anhela hacer cosas en lugares donde se te cierran puertas y lo normal es frustrase. Desde que era muy joven tenía la inquietud de generar cosas por el balneario Punta del Este, después de la pandemia volví a hacer un nuevo intento y… ¡la vida me sorprendió! Comencé en Buenos Aires donde el Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad me recibió muy amablemente y les parecieron buenas unas ideas para desarrollar con ellos en Punta. El problema fue Uruguay… ¡las ideas no prosperaron! luego de eso, retomé el camino con Brasil donde siempre se abrieron puertas y donde además me hice residente. Ví que son muy productivos y que te dan para adelante, tienen una actitud de progreso (como su bandera). Primero en Rio Grande do Sul y ahora en São Paulo donde estamos trabajando para abrir una tienda (loja) de productos premium en Jardím Paulista al tiempo que promoveremos destinos turísticos. Luego vendrá la Riviera Maya y Miami.

Ya te iba a despedir pero me abriste otra ventana que no puedo obviar. ¿Qué es ese proyecto de negocio de productos premium en São Paulo?

Se trata de una loja (tienda) de productos premium temática, donde se van a promover destinos turísticos de diez países (Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Francia, Italia, España, India, Armenia, Países Árabes) con eventos culturales y degustaciones. La misma estará localizada en Jardim Paulista y la idea es que quede inaugurada en el mes de noviembre.

¡Admirable todo lo que haces! Mantenenos al tanto de cómo viene la loja! Y nos vemos la próxima

Muchas gracias, ¡claro, los tengo al tanto! ¡Hasta la próxima!

por CEDOC