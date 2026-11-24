"El honor que es este premio. Mi idea es convencerlos de por qué es importante hacer ciencia en Argentina", inició Alberto Kornblihtt al recibir su premio. "La ciencia es necesaria para la universidad. Para que los alumnos razonen, cuestionen. Y tiene un valor cultural, sobre todo en un país como el nuestro. Hay una tradición que está asentada en las universidades. Y el Gobierno lo castiga ahogando el presupuesto".

Alberto Kornblihtt es hijo de la educación pública, y su biografía lo demuestra. Nació en Buenos Aires en 1954, egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de biólogo en la UBA en 1977. En Oxford, durante su posdoctorado, clonó el gen de la fibronectina humana (una proteína que ayuda a las células a adherirse entre sí y a organizarse en tejidos), y descubrió su splicing alternativo, el mecanismo que permite que un mismo gen dé origen a distintas proteínas. Desde entonces ese fenómeno guía su laboratorio en el IFIBYNE (UBA-CONICET).

Es profesor emérito de la UBA, investigador superior del CONICET y miembro extranjero de las academias de ciencias de Estados Unidos y de Francia. En 2025 recibió el Premio Fundación Bunge y Born. Es autor de más de 150 trabajos publicados en revistas internacionales que han recibido más de 19.000 citas. Pero en los últimos años también se lo vio en otro escenario: la calle.

“Soy un ferviente militante de la defensa de la universidad pública”, dijo al recibir el Honoris Causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en 2019. Ante el Congreso advirtió que “el desfinanciamiento del sistema de Ciencia y Tecnología es equivalente a dejarlo morir” y recordó que “en ningún país del mundo la investigación básica de riesgo es financiada por el sector privado”. Corría enero de 2024.

El 10 de abril de 2026, Día del Investigador, dio una clase pública en Plaza de Mayo para reclamar al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. En agosto, durante la marcha federal de científicos, habló de una “destrucción por ahogamiento presupuestario” y les respondió a quienes desacreditan al sector: “Nadie entra al CONICET, gana una beca u obtiene un subsidio por simpatía con el gobierno de turno”.

Junto a la física Adriana Serquis impulsó una carta firmada por más de 2.600 científicos, entre ellos 25 premios Nobel, para pedir que se frene el ajuste. Lo hace convencido de que investigar y enseñar es devolverle a la sociedad lo que la educación pública le dio.