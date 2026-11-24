"¿Qué sentido tuvo la libertad de expresión en el '83? Es que la gente rompió el silencio", dijo Luis Moreno Ocampo al ser distinguido por NOTICIAS. Y agregó: "La gente votó. La libertad de expresión tuvo sentido porque la gente participó y votó. La Conadep la gente hablando. La que nos contó la historia. El juicio a las juntas fue poner la libertad de expresión al servicio de la justicia. Transformar la verdad en pruebas judiciales".

En abril de 1985, a dieciséis meses de recuperada la democracia, la Argentina sentó ante un Tribunal a los comandantes que habían gobernado el país y ordenado el terrorismo de Estado. El histórico Juicio a las Juntas Militares se llevó a cabo con jueces civiles, fiscales y los acusados tuvieron abogados defensores. Es decir: con las reglas de la democracia.

Luis Moreno Ocampo tenía 32 años y era el fiscal adjunto del recordado Julio César Strassera en aquel proceso que no tuvo comparación en el mundo.

Con un equipo de abogados jóvenes reunió los testimonios y los documentos que sostuvieron una acusación de 709 casos. Declararon más de 800 testigos. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve excomandantes. Fue un hecho sin precedentes en América Latina.

Su carrera vivió en ese entonces un hito sin igual.

En los años siguientes actuó como fiscal en otras causas que pusieron a prueba a la democracia: la de Ramón Camps, exjefe de la Policía bonaerense; la de los responsables militares de la guerra de Malvinas; el pedido de extradición de Carlos Guillermo Suárez Mason, y la de Mohamed Alí Seineldín tras el levantamiento carapintada de 1990. También fundó la ONG, Poder Ciudadano, cuyo objetivo es combatir la corrupción y presidió Transparencia Internacional para América Latina y el Caribe.

Fue profesor visitante en las universidades de Stanford y Harvard.

En 2003 los Estados parte del Estatuto de Roma lo eligieron por unanimidad como primer fiscal de la Corte Penal Internacional, el primer tribunal permanente creado para juzgar genocidios y crímenes contra la humanidad.

En nueve años, Moreno Ocampo abrió investigaciones en Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Darfur, Kenia y Libia.

Pidió la detención de Omar al-Bashir, presidente de Sudán y primer jefe de Estado en funciones requerido por esa Corte, y obtuvo su primera condena: la de Thomas Lubanga, por reclutar niños soldados.