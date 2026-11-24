"Esta lucha sigue, todos los días", dijo Gladys Cabezas tras ser distinguida por NOTICIAS. "Porque hubo un periodista que lo quemaron en la hoguera".

Luego, la hermana de José Luis, agregó: "Somos todos iguales, ni buenos ni malos. Somos iguales. Hoy me acompaña mi pareja y mis nietos. Y me acompañan porque cuando nosotros escuchamos las palabras del Presidente, que se supone que es de todos, nos dolió en el alma. Y nos hizo recordar que a José Luis también lo llevaron a una hoguera esposado. Por mostrar la realidad".

El 25 de enero de 1997, cuando asesinaron a José Luis Cabezas, Gladys tenía 35 años. El crimen a sangre fría de su hermano le cambió la vida a ella y a un país aturdido por la impunidad de las mafias. Poco antes, José Luis le había puesto rostro, con su cámara, al hasta entonces anónimo y todopoderoso empresario postal Alfredo Yabrán, quien se convertiría en el autor intelectual de su muerte. Yabrán terminó suicidándose, pero el lema de “No se olviden de Cabezas” se mantuvo en pie como un mantra colectivo para exigir justicia y castigo a los demás culpables, y para que su memoria ayude a fortalecer a una aún joven democracia que no quiere repetir los horrores del pasado.

Al frente de esa lucha estuvo, desde el primer momento, Gladys, una mujer incansable que dedicó su vida a sostener la memoria de su hermano cuyo crimen marcó a toda una generación de periodistas.

La hermana del recordado fotógrafo de NOTICIAS -docente, madre de tres hijas y abuela- es hoy una referente social indiscutida y un símbolo contra la impunidad. Encabezó marchas, actos y presentaciones judiciales, y participa activamente en homenajes y debates públicos sobre el ejercicio del periodismo.

Es una voz firme, además, en defensa de la libertad de expresión. Por mencionar solo el último ejemplo, semanas atrás publicó una columna de opinión en las páginas de esta revista en la que advertía sobre la irresponsable frase de Javier Milei sobre “mandar periodistas a la hoguera”, una metáfora poco feliz que era imposible no asociar con la muerte de su hermano, quemado en su auto después de que lo mataran de dos disparos en la cabeza en una cava de las afueras de Pinamar.

Gladys Cabezas y NOTICIAS coinciden en el intento de mantener viva la memoria de José Luis, así como condenan que sus asesinos -los policías, los integrantes de la banda “Los horneros” y el jefe de la custodia de Yabrán- hayan salido antes de prisión por los vicios del sistema judicial.

En una entrevista de años atrás, ella dijo: “Hubo condenas, pero no justicia”.

A casi 30 años de perder a su hermano, Gladys dice que su lucha es para evitar “que desaparezca por segunda vez”. No se olviden de Cabezas.