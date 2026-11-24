"Cuánta gente que hay acá. Respeto, ante todo. Uno labura con respeto. Hay que poner el pecho donde hay que ponerlo. Uno trata de documentar con el alma, con el corazón", dijo el fotógrafo Pablo Grillo al ser distinguido por NOTICIAS. Y agregó: "Al menos eso es lo que quiere Milei, nos quiere dañar todo el tiempo. Tengamos ganas de salir a hacer nuestro labor, sin miedo. Con respeto. Quieren que tengamos miedo. No le temamos a nada".

La biografía de Pablo Grillo dice que nació en 1989 en Lanús. También indica que un día, cuando todavía era un chico, heredó una vieja cámara de su padre y así se empezó a interesar por ese mundo, una pasión que luego formó profesionalmente en ARGRA. En internet se pueden encontrar también otros datos, como que le gusta el rock and roll argentino y que es hincha fanático de Independiente. Pero los distintos episodios que marcaron su vida no alcanzan para definir a Grillo. Incluso no alcanza si se menciona el fatídico 12 de marzo del 2025, el día en que, como tantos otros, fue a cubrir una marcha de los jubilados en las afueras del Congreso y el artero disparo del cabo primero Héctor Guerrero lo impactó en la cabeza.

Es que el fotógrafo es todo eso pero mucho más. Grillo se convirtió en un símbolo colectivo: alcanza con sólo evocar su apellido para referirse a algunos de los temas más sensibles que atraviesan esta Argentina gobernada por el presidente Javier Milei.

Se puede echar luz sobre la dramática situación que viven los jubilados con sólo mencionarlo. Si alguien quisiera hablar de los feroces ataques del Gobierno contra el periodismo, también podría hacerlo diciendo nada más que su nombre y ya todos entenderían, de la misma manera en que así se podría revelar hasta dónde escaló la represión de las fuerzas de seguridad a manifestantes en la calle durante la gestión de Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva.

La lista de todo lo que representa Grillo es, por supuesto, mucho más larga. Pero antes que todo su nombre se convirtió en un sinónimo no sólo de valentía sino del vital valor que tiene para una democracia la libertad de expresión y las personas que día a día trabajan -y ponen el cuerpo- para que ese derecho fundamental siga existiendo.

Distinguir su trabajo, como hace ahora NOTICIAS, es reconocer, festejar y aportar al hecho de que una sociedad merece seguir informándose libremente. Todo eso es lo que significa Pablo Grillo.