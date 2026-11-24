"Gracias NOTICIAS. Gracias Jorge Fontevecchia, que ha dado un testimonio de defensa de la democracia y de la libertad de prensa, jugándosela en los momentos más difíciles que le tocó a Argentina. La libertad de expresión no es un regalo. Nace de la lucha", dijo Juan Carlos Maqueda al ser distinguido. Y agregó: "Hoy la libertad de expresión está atada al poder político. Cada vez que pueden, agravian a un periodista, con nombre y apellido. Es una forma de amedrentar a hombres y mujeres que buscan la verdad. A ellos les rindo mi homenaje. Por muchos años más de NOTICIAS".

Juan Carlos Maqueda fue ministro de la Corte Suprema por más de dos décadas, desde diciembre del 2002 hasta su jubilación, a finales de 2024, al cumplir los 75 años.

Su trayectoria no fue solo en el mundo jurídico. También fue diputado y senador y en el '94, convencional por Córdoba, en la última reforma de la Constitución Nacional.

Este abogado, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, desarrolló una extensa trayectoria en el derecho, la docencia universitaria y la función pública, con una vocación permanente por las instituciones democráticas y republicanas.

NOTICIAS lo distingue en virtud de su labor en defensa de la libertad de prensa y de expresión. Sus votos y los del máximo tribunal de Justicia colaboraron para hacer del periodismo una actividad más seria y profesional, evitando la persecución política y jurídica.

“Las restricciones indebidas a la libertad de expresión desalientan el debate público de los temas de interés general”, escribió Maqueda en el fallo Patitó, en el 2008. Una sentencia que, aún en la actualidad, constituye uno de los pilares de la libertad de prensa.

El ex ministro sostuvo de manera reiterada que la libertad de expresión no es un privilegio circunstancial, sino un pilar estructural e indispensable para el sistema republicano. Sin el resguardo de esta libertad, la democracia sería sólo una fachada.

La Corte Suprema de Justicia que integró Maqueda consolidó la doctrina de la "real malicia", que contribuyó a proteger, a periodistas y medios, frente a demandas civiles o penales por calumnias, injurias o daños y perjuicios, cuando se informa sobre figuras públicas.

También manifestó con ahínco su postura en contra de cualquier intento de provocar la censura previa, recordando que eso constituye una valla infranqueable en la Constitución Nacional.

Su extensa y coherente trayectoria institucional es el motivo por el que Maqueda logró ganarse el respeto del mundo del derecho y de la política.

Un magistrado cuya labor contribuyó a fortalecer uno de los derechos esenciales para la convivencia democrática.