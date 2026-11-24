"Estoy honrada y emocionada por este homenaje. Yo me crié con Borges, que la idea del arte por el arte. Y la realidad se me fue infiltrando. Yo creo que se lo debo al periodismo. Un millón de gracias y de todo corazón, un abrazo para todos", dijo en su escueto discurso, visiblemente emocionada, Luisa Valenzuela.

Valenzuela es una de las escritoras más brillantes de la lengua española, pero su mérito no solo radica en una pluma aguda e implacable sino en su valentía para poner palabras donde otros callaron.

A fines de los años 70, en el oscuro contexto de la última dictadura militar, escribió un cuento de ficción, “Cambio de Armas”, aterradoramente profético. Allí describía la relación de sumisión y engaño a la que era sometida una joven guerrillera por parte de su captor, situación que luego terminó convirtiéndose en una de las realidades más siniestras legadas por aquellos años.

Mucho antes de que se pudieran nombrar con precisión los crímenes del terrorismo de Estado, Valenzuela narró historias atravesadas por el miedo, el control, la violencia y la desaparición. Aunque nunca renunció a la ambición estética que la convirtió en una de las escritoras icónicas argentinas.

Marea Editorial acaba de reeditar este y otros cuentos políticos, confirmando que su obra sigue resultando tan perturbadora como urgente ya que se hunde en la experiencia íntima del terror.

Nació en Buenos Aires, ciudad en la que reside tras haber pasado varios años exiliada en Nueva York y en París.

Ejerció el periodismo durante largos años, un oficio que le dejó su marca. Su vasta obra literaria comprende casi cuarenta publicaciones que incluyen volúmenes de cuentos, microrrelatos, ensayos y novelas.

Ganadora de numerosos premios nacionales e internacionales, construyó una obra reconocida en todo el mundo, traducida a numerosos idiomas y estudiada en universidades de distintos países.

Julio Cortázar dijo sobre ella: "Sus libros son nuestro presente, pero contienen también mucho de nuestro futuro; leerla es participar en una búsqueda de identidad latinoamericana que contiene por adelantado su enriquecimiento. Leerla es tocar de lleno nuestra realidad”.

Una realidad que ella se animó a contar mientras estaba sucediendo.