A Santiago Korovsky le pidieron que fuera breve y encontró en el pedido el primer chiste de su discurso. “Venimos de Argentina, donde todo está siendo recortado”, dijo en inglés al recibir el Emmy Internacional a la mejor comedia por la segunda temporada de División Palermo. La alusión al ajuste del gobierno de Javier Milei abrió su intervención del lunes 23 de noviembre en Nueva York. El actor y director estuvo acompañado por la productora Leticia Cristi.

Después de bromear con que su inglés seguía igual que dos años atrás, Korovsky pasó al español para agradecerle al equipo. Volvió al inglés para explicar qué había cambiado desde que pensó la serie. Al principio, contó, el blanco eran quienes usaban la inclusión como herramienta de marketing. Hoy, a su juicio, hasta ese gesto perdió atractivo. “El bullying vende mejor”, resumió. Y prometió que, si la tendencia se sostiene, también van a encontrar la manera de reírse de ella.

Era la segunda vez que Korovsky subía a ese escenario por la misma serie. En 2024, cuando ganó por la primera temporada, había agradecido al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y defendido el valor de reírse juntos en una época en la que, según dijo, la empatía había perdido terreno. Esta vez, la producción de K&S Films para Netflix se impuso a la británica Man vs. Baby, con Rowan Atkinson, la española Old Dog, New Tricks y el especial indio Vir Das: Fool Volume.

La ficción, estrenada en 2023, parte de una decisión de marketing dentro de la propia trama. Para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, se arma una Guardia Urbana integrada por miembros de distintas minorías. En la segunda temporada, que se estrenó en julio de 2025, los servicios de inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld, el personaje de Korovsky, para investigar a una banda que opera desde un café de especialidad de Palermo. Juan Minujín interpreta al dueño del local y se suma a un elenco que ya incluía a Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal y Charo López.

Netflix presentó esa segunda entrega como el cierre de la serie. Antes de volver a competir en Nueva York, la comedia había cosechado siete premios Cóndor de Plata por su primera temporada, entre ellos los de mejor serie de comedia, dirección y guion original.

División Palermo fue la única producción argentina premiada en la gala. Ricardo Darín, nominado por su papel de Juan Salvo en El Eternauta, perdió frente al británico Bobby Schofield. En la categoría de serie dramática, Menem quedó detrás de la francesa Carême.