La celebración encabezada por el sacerdote Francisco "Paco" Olveira Fuster para dos personas del mismo sexo frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner desató una fuerte controversia dentro de la Iglesia Católica argentina y abrió un nuevo frente de conflicto entre sectores que defienden una interpretación más inclusiva de la pastoral y quienes reclaman una aplicación estricta de la doctrina y la disciplina eclesiástica. El episodio, protagonizado por una pareja de activistas peronistas que se identifica como "femboys", derivó en un pronunciamiento del Obispado de Merlo-Moreno, críticas de otros sacerdotes y un debate sobre los límites de las bendiciones a parejas del mismo sexo.

La ceremonia se realizó el sábado 21 de noviembre en la esquina de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, frente a la vivienda donde la expresidenta cumple arresto domiciliario. Los protagonistas fueron Cristian Valderrama y Lucas García, quienes se conocieron en 2018 y contrajeron matrimonio civil en 2022. La pareja había postergado la celebración de su casamiento debido a las restricciones de la pandemia y decidió concretarla con un festejo público que combinó elementos religiosos, consignas políticas y una puesta en escena de características nupciales.

El encuentro se extendió entre el mediodía y las 18, estuvo abierto a quienes quisieran sumarse y contó con vestidos blancos, velos, tortas de casamiento y carteles que reclamaban la libertad de Cristina Kirchner. Una de las tortas llevaba la imagen de la exmandataria y la inscripción "Cristina libre". Al finalizar, los asistentes entonaron la Marcha Peronista, en una escena que reunió la celebración de la pareja con su militancia política.

El padre Paco, integrante del movimiento Curas en la Opción por los Pobres y conocido por su activismo social y político, fue quien encabezó la celebración y bendijo la unión. Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales y generaron reacciones contrapuestas: mientras sectores vinculados con la diversidad sexual y el peronismo celebraron el gesto como una expresión de acompañamiento pastoral, otros católicos cuestionaron que un sacerdote hubiera participado de una ceremonia con apariencia de casamiento entre dos hombres.

La controversia adquirió una dimensión institucional cuando el Obispado de Merlo-Moreno, diócesis a la que pertenece Olveira, emitió un comunicado para tomar distancia de su actuación. El documento sostuvo que la institución "no respalda su accionar ni las expresiones vertidas por dicho sacerdote", por considerar que no reflejan el sentir de la Iglesia ni el de la propia diócesis. El pronunciamiento agregó que el comportamiento del sacerdote "se aparta de la disciplina eclesial" y manifestó el pesar de las autoridades por el dolor que la situación habría provocado entre numerosos fieles.

La diócesis también recordó el apartado 2285 del Catecismo de la Iglesia Católica, referido a la gravedad del escándalo cuando involucra a personas con responsabilidades de enseñanza y orientación espiritual. Finalmente, informó que las autoridades competentes procederían conforme a la normativa canónica vigente, sin anunciar una sanción concreta ni precisar qué medidas podrían adoptarse.

Por supuesto, la respuesta institucional no tardó en convertirse en el eje de una discusión más amplia. Para los sectores críticos, la celebración no fue una simple bendición pastoral, sino una representación pública de un casamiento que, por sus características, podía confundirse con un sacramento. Para quienes defendieron el gesto del sacerdote, en cambio, la ceremonia constituyó una expresión de acompañamiento a una pareja que ya estaba casada por civil y que buscaba celebrar su amor en un espacio público.

La disputa también se proyectó sobre la interpretación de las normas vaticanas. En diciembre de 2023, durante el pontificado de Francisco, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó la declaración Fiducia supplicans, que habilitó las bendiciones pastorales espontáneas a parejas del mismo sexo y a otras personas que no se encuentran en una situación matrimonial considerada regular por la Iglesia. El texto, sin embargo, aclaró que esas bendiciones no equivalen a un matrimonio religioso ni deben adoptar la forma de una celebración litúrgica o semilitúrgica.

La declaración excluye expresamente el uso de vestimentas, gestos y palabras propios de una ceremonia matrimonial, precisamente para evitar que la bendición sea interpretada como una aprobación sacramental de la unión. La Iglesia Católica mantiene su doctrina sobre el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer, aunque reconoce la posibilidad de ofrecer acompañamiento pastoral y bendiciones a parejas del mismo sexo.

Esa distinción quedó en el centro de las críticas contra Olveira. Los cuestionamientos no se limitaron a la identidad sexual de los protagonistas, sino que apuntaron a la forma pública que adoptó la celebración: los vestidos blancos, los velos, el altar improvisado y el carácter nupcial de la puesta en escena. Para los sectores más conservadores, esos elementos habrían excedido los límites de una bendición pastoral y generado confusión sobre la enseñanza católica.

La reacción de otros sacerdotes contribuyó a profundizar la controversia. El padre Tomás Agustín Beroch cuestionó públicamente la actuación de Olveira y pidió que se aplicaran sanciones disciplinarias. Javier Olivera Ravasi, sacerdote argentino que ejerce en Estados Unidos y dirige la plataforma digital Que no te la cuenten, también respaldó el pronunciamiento del obispado y destacó que los reclamos de los fieles habían tenido efecto. Las críticas mostraron que el conflicto no se reducía a una diferencia entre la diócesis y uno de sus sacerdotes, sino que expresaba una disputa interna sobre la interpretación de la doctrina, la autoridad eclesiástica y el alcance de la pastoral.

La polémica también recuperó los antecedentes de Olveira, cuya trayectoria está marcada por una fuerte participación en debates políticos y sociales. En 2019, la Diócesis de Avellaneda-Lanús le había aplicado medidas disciplinarias después de sus manifestaciones públicas a favor de la legalización del aborto. En 2023 volvió a quedar en el centro de la discusión cuando pidió que los votantes de Javier Milei no concurrieran al comedor de su fundación, aunque posteriormente aclaró que nadie sería rechazado por sus posiciones políticas.

En esta oportunidad, el conflicto se amplificó por el lugar elegido para la celebración. El domicilio de Cristina Kirchner se convirtió en el escenario de un festejo que combinó una reivindicación afectiva y de diversidad sexual con la militancia peronista. La presencia de consignas políticas y la entonación de la Marcha Peronista hicieron que la ceremonia adquiriera una dimensión pública que excedió el ámbito estrictamente religioso.

Hasta el momento, la diócesis no detalló si el sacerdote será sancionado, si se le restringirá alguna facultad ministerial ni cuánto tiempo podría demandar el procedimiento canónico. Se limitó a informar que las autoridades competentes actuarán conforme a las normas vigentes. La grieta, en definitiva, no se limita a la actuación de un sacerdote ni a una celebración que se volvió viral.