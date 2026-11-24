"En estos 50 años ha tenido representantes extraordinarios. Hace 50 años, yo ya había estrenado mis primeros trabajos y era parte de una generación numerosa y prolífica. Esa generación fue diezmada", dijo Mauricio Kartun al recibir su distinción. Y agregó: "Muchos partieron al exilio y muchos se llamaron a silencio y eligieron otro camino. A todos y cada uno de esos colegas que no encontró esa posibilidad de expresión, le dedico este reconocimiento".

Estaba a punto de abandonar el teatro cuando tomó la decisión de enviar un obra a la convocatoria de Teatro Abierto, uno de los movimientos más valiosos de resistencia cultural que tuvieron lugar durante la dictadura. “La casita de mis viejos”, pieza emblemática en la obra de Mauricio Kartun, se estrenó en 1982, dirigida por Agustín Alezzo, en el segundo año de Teatro Abierto. En 1981, un incendio intencional había destruido el Teatro Picadero, primera sede del ciclo. Pero el atentado logró el efecto contrario al esperado: en lugar de desaparecer, este fenómeno teatral cobró más fuerza.

Aunque Mauricio Kartun ya había escrito otros textos y estudiado con grandes maestros, ese año, esa obra y ese ciclo marcaron para siempre su carrera profesional. “Toda obra construye una idea y no siento ningún deseo de crear una obra que no la contenga”, declaró alguna vez, el hombre que es sinónimo del mejor teatro argentino.

Su dramaturgia ha producido títulos que hoy son clásicos de la escena nacional: “Sacco y Vanzetti”, “La madonnita”, “Salomé de chacra”, “Terrenal. Pequeño misterio ácrata”, “La vis cómica”, entre muchas otras obras. La mayoría de ellas lo han tenido como director y, como todos los clásicos, vuelven una y otra vez a escena.

También es fundamental el aporte de Kartun a la educación teatral. No solo creó la Carrera de Dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático Buenos Aires (EMAD) donde sigue dando clases, también ha sido maestro en sus talleres de algunos de los más importantes dramaturgos de la actualidad.

Ha recibido todos los premios imaginables a lo largo de su extensa carrera y viaja por el mundo transmitiendo sus experiencias.

A lo largo de su trayectoria Mauricio Kartun no ha dejado de ser esa voz alternativa que interpela sin detenerse cualquier versión de la verdad que intenten imponernos.